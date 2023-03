Disparition de Leslie et Kévin: l’affaire qui penche vers le criminel

Ça va bientôt faire plus de 3 mois depuis l’annonce de disparition de Leslie et Kévin Trompat. Si les enquêteurs se penchaient sur la possibilité que ce soit un accident, depuis quelque temps les autorités sont persuadées que c’est une affaire criminelle. De plus en plus d’indices sont dévoilés qui portent à croire qu’il y a anguille sous roche. Récemment, les autorités ont capturé trois hommes qui seraient peut-être impliqués dans cette sombre affaire.

Trois complices impliqués dans l’affaire

C’était de plus en plus possible et maintenant c’est confirmé : la disparition du jeune couple n’est pas due au hasard, mais a été mise en œuvre par trois individus.

Image d’un reportage de France 2. Les gendarmes cherchent les corps de Leslie et Kévin

Les gendarmes ont trouvé deux corps en Charente-Maritime ce samedi 4 mars 2023. Le parquet de Poitiers, qui s’occupe de cette affaire, a déclaré que l’identité des deux corps n’était pas encore confirmée et que des autopsies étaient prévues à cet effet.

Les trois individus présumés coupables ont tous été mis en détention provisoire le temps d’examiner les corps et de confirmer qu’il s’agissait bien des corps de Leslie et Kévin.

Qui sont les trois suspects de la disparition de Leslie et Kévin?

Le premier suspect est l’homme qui devait héberger le couple après la soirée qu’ils ont passée chez un ami. Il s’appelle Tom Trouillet. Le jeune homme a été arrêté le 28 février et a ensuite été mis en examen le 2 mars pour enlèvement et séquestration non suivie d’une libération volontaire.

Les autorités ont rapporté qu’il y avait beaucoup d’incohérences dans son récit et qu’il niait toute implication, en remettant la faute sur une histoire de trafic de drogue. Chose que le père de Kévin a démentie en disant que son fils n’était pas ce genre de personne.

Le deuxième suspect s’appelle Enzo et a 23 ans. Il est de la même famille que Tom Trouillet et a été mis en examen pour assassinat et modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Le dernier suspect s’appelle Nathan Badji et a 22 ans. Il a été mis en examen pour assassinat ainsi que d’autres accusations. Le jeune homme a été interpellé en Charente-Maritime, dans le village où une employée a retrouvé les affaires de Leslie et Kévin ainsi que des cartouches de fusil.

Un récit clé de la disparition

Estelle, une employée d’une entreprise qui s’occupe de conteneurs, a trouvé les affaires de Kévin et Leslie que Nathan Badji aurait cachées. Elle raconte ses trouvailles.