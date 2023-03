Amandine Pellissard et son mari ont récemment annoncé leur projet de se lancer dans l’industrie du film pour adultes, ce qui a suscité beaucoup de discussions. La famille Pelissard fait encore parler d’elle avec une petite anecdote concernant Alexandre, son mari.

Amandine Pellissard est une femme indépendante qui a pris des décisions de vie audacieuses. Elle et son mari ont décidé de se lancer dans une carrière controversée en commun, malgré les critiques et le jugement de la société. Elle a également choisi d’avoir de nombreux enfants, malgré les défis que cela peut poser.

Amandine Pellissard déclare sur sa routine de tournage :

Ça commence vers 22h30, minimum, mais ce n’est pas, on pose le téléphone et on tourne. Non, on va poser le téléphone vers 21h et on laisse tourner, et souvent, il ne se passe rien avant 22h30/23h. On fait vraiment les choses de façon spontanée.”