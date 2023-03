L’acteur du film Creed III, réalisé par Michael B. Jordan, a été arrêté pour agression pendant la nuit du samedi 25 mars. Jonathan Majors, qui a joué dans Da 5 Bloods: frères de sang, se retrouve au cœur d’une grande polémique qui fait du bruit aux États-Unis. Bien que le jeune acteur soit présumé innocent tant que le contraire n’est pas prouvé, les autorités l’ont quand même arrêté en attendant son procès, ce qui a entraîné la suspension de la publicité dans laquelle il apparaissait pour l’armée américaine.

Jonathan Majors coupable de violences envers une femme ?

Les faits datent du samedi 25 mars et ont eu lieu à New York. La police de New York rapporte que l’acteur a été impliqué dans une dispute conjugale pendant laquelle il aurait étranglé et agressé une femme de 30 ans.

La police a reçu un appel au 911 aux alentours de 23 heures provenant d’un appartement à Manhattan. C’est alors que la police s’est rendue sur place et a arrêté Jonathan Majors. La jeune femme n’a subi que des blessures légères à la tête et au cou.

Pour l’instant, nous n’avons pas entendu les propos de l’acteur à ce sujet, mais seulement ceux de son avocate, Priya Chaudhry.

Jonathan Majors présumé innocent

Jonathan Majors présumé innocent

C’est lors de la journée du dimanche 26 mars que l’avocate de Jonathan Majors s’est exprimée. Elle a déclaré que l’altercation qui a eu lieu concernait une femme que Jonathan connaissait et que la cause de ce conflit était la crise émotionnelle que traversait cette femme.

Priya Chaudhry a ajouté qu’elle avait des éléments qui prouveraient l’innocence de son client. Elle a affirmé posséder une vidéo de l’incident ainsi que des témoignages de personnes ayant assisté à l’altercation et deux lettres de la présumée victime qui racontent comment s’est passée l’altercation.

Des plaintes ont également été déposées contre l’homme de 33 ans. Jonathan Majors a été relâché pour l’instant mais devra se présenter devant une cour de justice le 8 mai prochain.

L’armée américaine a suspendu la publicité qui affichait Jonathan Majors, sachant qu’il a passé son enfance dans une base militaire. Le bureau marketing de l’armée américaine a rapporté les propos suivants :

“Bien que M. Majors soit innocent jusqu’à preuve du contraire, la prudence veut que nous retirions notre publicité jusqu’à ce que l’enquête sur ces accusations soit terminée.”

En attendant de voir comment cette affaire va se poursuivre.