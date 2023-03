Le chroniqueur Guillaume Genton a été violemment clashé par les influenceuses Polska et Tootatis sur le plateau de TPMP. Les deux jeunes femmes ont dénoncé la séquence sexiste et misogyne qui leur était consacrée sur Quotidien. Mais Guillaume Genton n’était pas du même avis et a reproché aux influenceuses d’être là uniquement pour le buzz et d’augmenter leur nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Selon lui, elles n’étaient pas concernées par la réforme des retraites.

Polska et Tootati sont-elles en quête de buzz?

Lors de l’émission TPMP, les influenceuses Polska et Tootatis ont vivement critiqué la séquence qui leur était consacrée sur Quotidien, la jugeant sexiste et misogyne. Mais Guillaume Genton, chroniqueur de l’émission, n’était pas du même avis. Il a reproché aux deux jeunes femmes de ne pas être concernées par la réforme des retraites, pour laquelle elles manifestaient dans des tenues très osées. Selon lui, elles étaient là uniquement pour faire le buzz.

Guillaume Genton a déclaré :

: « Il n’y a rien de sexy. Je pense que ce qui vous intéresse, ce sont plus les caméras que le combat. Non mais c’est vrai, je pense que vous y êtes allées pour faire des TikToks. C’est une manif contre la réforme des retraites. Ça aurait été une manif contre les trottinettes, vous y seriez allées aussi ».

Le ton est rapidement monté entre les deux parties. Polska a reproché à Guillaume Genton de ne pas être objectif et de chercher la polémique à tout prix. Elle lui a également conseillé de postuler à Quotidien, l’émission qu’il critique régulièrement. Tootatis a quant à elle expliqué que les jeunes générations étaient directement touchées par la réforme des retraites, notamment leurs grands-parents et leurs enseignants.

Polska a répondu:

« Guillaume Genton, tu aurais dû postuler à Quotidien. Je pense que tu aurais plus ta place là-bas ».

Le débat a ensuite été interrompu par Cyril Hanouna, qui a pris la défense des deux influenceuses en affirmant qu’elles étaient tout à fait concernées par la réforme des retraites et qu’elles avaient le droit de manifester, même si elles n’étaient pas directement concernées. Il a également souligné leur engagement citoyen en faveur de leur pays.

Deux influenceuses françaises, Tootatis et Polska, avaient fait l’objet de critiques acerbes de la part de Guillaume Genton, animateur de la matinale de Virgin Radio, suite à une vidéo dans laquelle elles dénoncent une prétendue discrimination dont elles auraient été victimes.

Ce n’est pas la première fois que Guillaume Genton dézingue Tootati et Polska

Photo du compte Instagram de Tootati

En novembre 2022, des jeunes femmes populaires sur la plateforme Onlyfans ont été refusées dans un restaurant parisien en raison de leur tenue inappropriée. Elles ont ensuite crié à la discrimination et ont tenté de faire le buzz en postant une vidéo de leur altercation avec le propriétaire du restaurant sur les réseaux sociaux.

Cependant, pour Guillaume Genton, cette tentative de buzz était inacceptable. Il a reproché aux influenceuses de vouloir gagner “3 pauvres abonnés” en se plaignant publiquement d’un prétendu acte de discrimination. Selon lui, il y a des cas bien plus sérieux de discrimination, tels que le racisme ou l’homophobie, et il est déplacé de crier à la discrimination dans ce genre de situation.

“Vous mettez une vidéo pour pleurnicher et hurler à la discrimination et gagner 3 pauvres abonnés ! Franchement c’est tout ce que je déteste ! Vous voulez faire un scandale et crier à la discrimination. Franchement, ce n’est pas ça la discrimination. Discriminer c’est refuser quelqu’un en raison de sa sexualité ou de sa couleur de peau.”

Il a également critiqué le comportement des influenceuses qui cherchent à faire le buzz à tout prix, au lieu de travailler réellement pour gagner leur vie. Pour Guillaume Genton, il est temps que les influenceurs prennent leurs responsabilités et travaillent dur plutôt que de chercher constamment à faire le buzz avec des vidéos à deux balles.

“Il y en a marre de ces buzz à 2 balles ! Vous ne voulez pas travailler au lieu de pleurnicher pour gagner 6 pauvres followers ?”

Les clashs entre Guillaume Genton et les influenceuses Tootatis et Polska montrent une fois de plus les dangers de la course au buzz sur les réseaux sociaux. En cherchant à créer des situations de discrimination ou en utilisant des sujets sensibles tels que la réforme des retraites pour se faire remarquer.