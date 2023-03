Connu aux États-Unis pour les différents rôles qu’il a joués, Austin Majors était très apprécié du public américain. Il est notamment connu dans le monde anglophone pour son rôle en tant que Theo Sipowicz, fils du personnage principal Andy Sipowicz dans la série New York Police Blues. Le défunt jeune homme a été malheureusement retrouvé mort à l’âge de 27 ans dans un refuge pour sans-abris à Los Angeles.

Austin Majors, victime d’une mort mystérieuse

Le jeune acteur, qui a également joué dans le feuilleton américain Desperate Housewives (Les Feux de l’Amour), est mort subitement le 11 février dernier. Personne n’était au courant de sa situation au moment de son décès et personne n’était avec lui d’après ce que l’on sait pour l’instant.

Sa sœur, Kali Majors, lui a rendu hommage dans un post qu’elle a publié sur Facebook.

“Mon grand frère, Austin, nous a quittés. Il est mort la nuit dernière. C’est surréaliste pour moi, j’arrive pas à y croire. Il n’avait que 27 ans et encore beaucoup de choses à vivre.”

Sa famille a ensuite également fait part des propos suivants à TMZ.

“C’était un être humain gentil, artistique, affectueux et brillant. Il était fier et heureux de sa carrière cinématographique. Il était très actif au sein des Eagle Scouts et était deuxième de sa promotion au lycée. Ensuite, il s’est diplômé de l’école d’arts cinématiques de l’USC et était passionné par la réalisation et la production de musique.”

Concernant sa mort, il n’y a pas de cause criminelle envisagée. La piste la plus probable pour l’instant est la consommation de fentanyl, une drogue qui serait 50 fois plus puissante que la cocaïne et qui se propage rapidement aux États-Unis.

Austin Majors : une carrière cinématographique précoce

Image de la bande d’annonce de An Accidental Christmas

Austin Majors s’est lancé très tôt dans le monde du cinéma. Il a joué plusieurs rôles d’enfant dans différentes séries telles que Desperate Housewives (Les Feux de l’Amour), An Accidental Christmas, American Dad, How I Met your Mother, et Treasure Planet (La Planète au Trésor), mais son rôle le plus célèbre reste celui où il joue le fils du détective Andy Sipowicz dans New York Police Blues.

Il est né le 23 novembre 1995 et a joué dans la série New York Police Blues à l’âge de 4 ans. Le jeune acteur enchaîne alors les rôles dans différents films et séries et gagne même plusieurs prix pour les jeunes acteurs.

Austin Majors était très doué à l’école, à tel point qu’il a sauté une classe. Il aimait faire de la randonnée et passer du temps à l’extérieur en général. Il aimait aussi aider le plus de gens possible, c’est notamment pour cela qu’il faisait partie des Eagles Scouts et de nombreuses œuvres caritatives.