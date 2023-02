Tout le monde est au courant de ce qui s’est passé, tout le monde parle de Pierre Palmade et du malheureux accident dont il a été responsable ce dimanche 10 février 2023. Il risque beaucoup dans cette affaire et la plupart des gens veulent revoir le comédien libre et en bonne santé, cependant, ce n’est pas l’avis Agathe Auproux, qui sans hésiter déclare “Enfermez-le svp merci”

Quelles sont les nouvelles de Pierre Palmade et des victimes de l’accident depuis ?

Suite à l’accident du dimanche 10 février, Pierre Palmade était en danger, il risquait de mourir, il a subit une opération du cœur. Cette dernière s’est bien passée, et depuis le comédien n’a plus de pronostic vital engagé.

Pierre Palmade s’est même réveillé du coma. Les autorités attendaient son réveil pour pouvoir le questionner au sujet de l’incident, mais il a déclaré auprès d’un proche ne plus se souvenir de ce qui s’est passé pendant l’accident, ni comment c’est arrivé.

Le plus grand soupçon des autorités était la cocaïne, ils pensaient que Pierre Palmade avait consommé cette drogue et qu’il en cachait dans sa demeure à Cély-en-Bière, et ils avaient raison : le comédien cachait bien de la cocaïne dans sa résidence, mais les autorités le soupçonnent de dissimulation de preuves, car la quantité trouvée n’était pas suffisante selon eux.

La demeure du comédien a été dérobée, selon les dires du Parisien, des voleurs auraient profité de la confusion pour s’infiltrer chez lui, mais on ne sait pas encore si quelque chose à été bien volé, ou pas.

Concernant les autres victimes, deux d’entre elles ont toujours un pronostic vital engagé. Le conducteur et son fils sont encore dans le coma, leurs proches attendent leur réveil. Concernant la femme enceinte, elle va bien, malgré le fait qu’elle ait perdu son enfant.

C’est un accident assez grave qu’il a causé et il risque gros, le cousin du conducteur attend une peine exemplaire du tribunal, et Agathe Auproux aussi espère voir le comédien derrière les barreaux.

Agathe Auproux condamne sans hésitation Pierre Palmade

Agathe Auproux répond régulièrement aux questions de ses abonnées sur Instagram, et ce lundi on lui a demandé “un avis sur Palmade”.

“Enfermez-le svp”. Sans hésitation. L’ancienne chroniqueuse de TPMP est bien connue pour donner son avis sans mettre de filtre.

Pour rappel, Pierre Palmade risque au mieux 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, et au pire, il risque 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende, selon ce que le tribunal décide. En tout cas, Agathe Auproux semble préférer la peine la plus lourde pour le comédien.

Est-ce que son avis est justifiable ? Selon elle oui, sûrement. Agathe Auproux est très directe, et elle ne cesse de le rappeler. Il faut savoir que Pierre Palmade est atteint de ce qu’il appelle “la maladie illégale” depuis un moment. La première fois qu’il a été attrapé en 1995 et a reçu une amende pour usage de stupéfiants. Il a essayé de s’éloigner de cette maladie avec des cures, qui n’ont malheureusement pas duré longtemps. C’est une maladie bien dangereuse que Pierre Palmade n’arrive pas à battre, et de plus en plus de gens en payent les frais.