Zidane et Gourcuff réunis pour défier Noah, Pires et Karembeu

C’est du jamais vu. Les légendes des Girondins de Bordeaux réunis pour la bonne cause. Le Variétés Club de France organise mardi à 20h l’anniversaire des 100 ans du stade Chaban-Delmas (Lescure, pour les anciens). Le tout par la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire.

À cette occasion, Zinedine Zidane aura le plaisir de revenir dans le stade qui a définitivement lancé sa carrière. Terres de ses premiers grands exploits.

Cette équipe de Bordeaux, qui affrontera celle du Variétés composée d’artistes et anciens sportifs, sera composée de monuments du football. Zinedine Zidane (51 ans) évoluera pour la première fois de sa carrière avec Yoann Gourcuff, annoncé pendant des années comme son successeur. Les Bordelais seront un mix entre champions de France 2009 (Chamakh, Diawara, Chalmé, Planus, Trémoulinas, Cavenaghi, etc.) et anciennes gloires du club (Lizarazu, Dugarry, Giresse, Trésor, etc.). Un grand moment pour tout le public.

Laurent Blanc reviendra aussi sur le banc de touche qui lui a offert son premier titre de champion de France en tant qu’entraîneur. Passé ensuite par le PSG et l’OL, avec des réussites diverses, il va cette fois coacher avec le sourire une équipe d’amis et d’anciens joueurs. Autre symbole du club, Elie Baup l’accompagnera sur le banc.

En face, le manager général du VCF Jacques Vendroux devra gérer une équipe plus folklorique mais néanmoins remplie de légendes du sport : Yannick Noah et Serge Blanco ont répondu présent. Les humoristes Redouane Bougheraba et Paul Mirabel fouleront aussi cette pelouse. L’ex-rugbyman Dimitri Yachvili et certains joueurs de l’UBB seront là également pour apporter du punch à cette sélection.



Tous les billets ont été vendus, stade à guichets fermés. 100 ans, ça se fête ! Une rencontre à suivre sur France 3 Aquitaine et La Chaîne L’Equipe, mardi soir.