La décision de Wendie Renard de suspendre sa carrière en équipe de France sous l’entraîneuse Corinne Diacre a été un choix personnel basé sur ses valeurs. Cependant, avec la démission forcée de Diacre, la défenseure lyonnaise est prête à faire son retour sur le terrain pour représenter l’équipe nationale. Wendie Renard, aux côtés de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, a mené un groupe efficace pour obtenir le départ de Corinne Diacre.

La déclaration d’amour de Wendie Renard à l’équipe de France : prête à tout pour porter haut les couleurs tricolores

Lors d’une interview avec Europe 1, Wendie Renard a expliqué qu’elle avait une forte volonté de participer à la prochaine [Coupe du Monde féminine] en Australie et en Nouvelle-Zélande, car elle est une compétitrice dans l’âme et qu’elle ferait tout pour remporter un titre avec l’équipe de France.

« Je suis une compétitrice dans l’âme. J’aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec »,

Bien qu’elle soit prête à jouer pour les Bleues à nouveau, elle souligne que cela dépendra de la décision du prochain entraîneur ou entraîneuse pour être appelée en équipe de France, même si elle est performante avec son club.

« Il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi. C’est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club, a-t-elle ainsi confié.

En revanche, Wendie Renard ne s’est pas contentée de faire une simple déclaration d’intention. Elle a également exprimé son engagement envers la promotion du football féminin, en particulier dans les banlieues où l’accès aux installations sportives est limité. Wendie Renard a déclaré qu’elle était prête à collaborer avec les autorités locales pour aider à créer des conditions favorables à la pratique du football féminin, car elle croit que cela peut aider à promouvoir l’égalité des genres et à renforcer les liens sociaux dans les communautés locales.

Pourquoi Wendie Renard a quitté l’équipe de France.

Wendie Renard, l’une des meilleures défenseures de l’équipe de France, avait récemment pris une décision difficile qui allait marquer un tournant dans sa carrière. Après avoir annoncé qu’elle ne porterait plus le maillot de l’équipe de France, elle avait reçu de nombreux encouragements lors de son match cet après-midi à Lyon. Elle avait expliqué que sa décision était motivée par des raisons purement sportives et que le niveau d’exigence devait être plus élevé.

En effet, Wendie Renard avait exprimé ses préoccupations quant aux entraînements insuffisamment exigeants, aux meilleures joueuses non sélectionnées et à un management autoritaire.

Elle a déclaré :

“Je cherche juste à performer, à emmener ce maillot bleu où il mérite d’être, c’est-à-dire au plus haut niveau avec les joueuses et les qualités que nous avons. Je pense que l’on doit être capable de faire beaucoup mieux, c’est mon point de vue.”

Elle n’avait pas mentionné le nom de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe, mais elle avait rejoint quatre autres joueuses qui ont également envisagé de quitter l’équipe nationale pour les mêmes raisons.

Pour Wendie Renard, la situation était devenue insoutenable et elle n’était plus en phase avec la Fédération française de football. Elle avait appelé à des changements rapides pour améliorer les performances de l’équipe nationale, soulignant que les joueuses souffraient et que l’équipe de France risquait de perdre son statut de leader mondial. Elle avait par ailleurs suggéré une refonte des entraînements, une meilleure sélection des joueuses et une approche plus collaborative de la part des dirigeants de la Fédération française de football.

Wendie Renard a 142 sélections à son actif, elle avait laissé derrière elle une équipe en pleine réflexion sur les changements nécessaires pour retrouver son statut de leader mondial.

En somme, la décision de Renard de reprendre sa carrière en équipe de France est un signe clair de son engagement envers sa passion et son désir de représenter son pays au plus haut niveau.