Vous pourrez de nouveau avoir gratuitement la pastille bleue sur X

Les utilisateurs ayant une importante base d’abonnés sur X, anciennement Twitter, bénéficieront désormais d’un abonnement Premium gratuit, ainsi que du célèbre badge bleu de vérification. Cette décision marque un changement de cap pour l’entreprise d’Elon Musk concernant le système de certification des utilisateurs.

Avant l’acquisition du réseau social par le PDG de Tesla et SpaceX, le badge de vérification était gratuit mais réservé aux comptes considérés comme ayant une influence significative. Cela permettait d’authentifier les comptes des personnalités publiques. M. Musk, estimant ce système injuste pour les utilisateurs moins connus, avait rendu les badges de vérification accessibles à tous moyennant un abonnement mensuel. Cependant, cela a conduit à priver de nombreux comptes de cette fonctionnalité.

Le mercredi 3 avril, certains utilisateurs ont néanmoins été surpris de retrouver leur badge. Un message de X expliquait qu’ils avaient reçu des abonnements gratuits en tant que “membres influents” du réseau. L’entreprise californienne a précisé qu’elle se réservait le droit d’annuler ces abonnements gratuits à sa seule discrétion. La semaine précédente, M. Musk avait annoncé que tous les comptes X ayant plus de 2 500 abonnés vérifiés bénéficieraient gratuitement des fonctionnalités Premium à l’avenir.

Depuis la fin de 2023, les utilisateurs de X peuvent choisir entre trois formules : Basic, Premium et Premium+, respectivement à 3, 8 et 16 dollars par mois. La formule la moins chère inclut les outils d’édition de base et l’authentification à deux facteurs. La formule Premium comprend également l’accès aux outils pour les créateurs, la badge de vérification et un accès à Grok, le chatbot d’intelligence artificielle de X. Les abonnés Premium+ bénéficient quant à eux d’une expérience sans publicité et leurs messages ont plus de visibilité.

Depuis l’acquisition de Twitter par le milliardaire pour 44 milliards de dollars fin 2022, l’activité publicitaire du réseau social, cruciale pour sa survie, a chuté. Les marques ne sont pas satisfaites de la gouvernance instable et de l’affaiblissement de la modération des contenus.

Au cours de la semaine, M. Musk et X ont intensifié leur communication sur ce dernier point. X a nommé mardi Kylie McRoberts, une vétérane du groupe, responsable de la sécurité et de la lutte contre les comportements frauduleux. Puis, jeudi, M. Musk a annoncé une “purge des trolls et des comptes automatisés”.

M. Musk a affirmé à plusieurs reprises avoir “résolu” le problème des comptes automatisés diffusant massivement des messages non sollicités. Cependant, ces affirmations se sont révélées fausses, la plateforme faisant face ces dernières semaines à une offensive visible de faux comptes pornographiques.