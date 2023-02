Maddy Burciaga a publié des photos d’elle avec son compagnon Benjamin Samat en train de fêté la saint Valentin à Dubaï, mais les photos sont trop fake et beaucoup trop parfaite.

Le 14 février 2023, la maman d’Andréa Maddy Burciaga a partagé sur Instagram, quelques photos de couple fêtant la saint valentin, mais les internautes ont trouvé que les photos sont superficielles et ils ont joué le jeu sur les commentaires.

Beaucoup de figuratif et de cinoche !

Maddy Burciaga a partagé avec ses followers une photo d’elle à Dubaï, en robe rouge, fleurs, et bougies en train de fêter la Saint Valentin, mais dans les commentaires les internautes n’ont pas apprécié la manière comment elle prend ses photos avec son copain Benjamin Samat, ils ont remarqués qu’elles sont trop parfaites, trop superficielles. La plupart des internautes ont commenté sur cette photo, en disant qu’elle n’était pas naturelle, au niveau de son visage, de sa position, de ses regards ..etc.

Tellement too much

Pourquoi toujours vouloir abusé dans les poses ? Soyez naturel un peu !

Sur toutes les photos et vidéos Instagram de Maddy et Benjamin, on remarque un côté superficiel, dans les poses, les sourires, les postures..etc. Ce n’est pas naturel comparé aux autres influenceurs mais ils ont été connus grâce à ça.

Le mariage parfait de Maddy !

La candidate de la télé-réalité connue dans l’émission “Qui veut épouser mon fils” et la saison 2 Friends Trip, âgée de 28 ans, mariée et maman d’un petit garçon.

Maddy Burciaga officialise sa relation avec son amoureux Benjamin Samat en 2020, après s’être fiancée durant le tournage de la dernière saison des Marseillais au Mexique. Le couple s’est marié civilement à Dubaï, puis le 3 avril 2022, elle annonce sa grossesse via un post Instagram. Le 30 septembre 2022, elle donne naissance à un garçon nommé Andrea. La joyeuse famille est installée à Dubaï.

La vérité sur l’accouchement de Maddy Burciaga

Dans une vidéo, Maddy Burciaga explique qu’elle a accouché en 20 min, c’est ultra rapide pour une femme qui accouche pour la première fois. Les internautes ne croient absolument pas cette histoire, ils pensent que c’est impossible.



En plus, Maddy Burciaga a publié une photos d’elle avec son fils Andreani juste après l’accouchement, le plus gros effort de la vie d’une femme, mais sur cette photo elle était tellement parfaite et trop belle, cheveux parfaite, que les internautes l’ont harcelé sur les commentaires, comme quoi elle est beaucoup plus belle pour une femme qui vient d’accouché et qu’il faut être un peu plus naturel sur ses photos.

Plusieurs d’autres influenceurs ont fait des vidéos pour commenter cette photo refaite de Maddy, et certains d’entre eux imitent ses vidéos Instagram quand elle était enceinte de 3 mois, parce qu’elle était super fraîche sur ses photos de grossesse.