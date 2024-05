Volodymyr Zelensky en tournée Européenne : renforcement des alliances militaires et appel à la paix

En tournée en Europe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mardi à Bruxelles pour signer un accord bilatéral de sécurité avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, visant à renforcer les moyens militaires de Kiev face à la guerre contre Moscou. Après la signature, Zelensky rencontrera le roi des Belges Philippe et se rendra à l’aéroport militaire de Melsbroek où la Belgique réaffirmera son engagement à fournir des avions de combat F-16 à l’Ukraine.

Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, la Belgique a promis une aide de 1,2 milliard d’euros à l’Ukraine, dont 916 millions pour 2024, selon la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder. En outre, la Belgique a formé près de 2 500 militaires ukrainiens.

Cette visite en Belgique s’inscrit dans une tournée plus large de Zelensky dans plusieurs capitales européennes. À Madrid lundi, il a exhorté l’Occident à contraindre la Russie à la paix « par tous les moyens », alors que Kiev réclame l’autorisation d’utiliser des armes occidentales pour frapper le territoire russe. Jusqu’à présent, Américains et Européens ont refusé cette demande par crainte d’une escalade, une position qui commence néanmoins à être débattue parmi les alliés.

En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé une nouvelle aide militaire d’un milliard d’euros pour 2024, tout en restant évasif sur la possibilité de permettre à l’Ukraine d’utiliser des armes occidentales contre la Russie. Zelensky a souligné la nécessité de faire pression sur les partenaires pour obtenir plus de moyens de défense, notamment des systèmes anti-missiles et anti-aériens Patriot.

Après Bruxelles, Zelensky se rendra au Portugal pour rencontrer le Premier ministre Luis Montenegro et le président Marcelo Rebelo de Sousa, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense. Le Portugal s’était engagé en février 2023 à livrer trois chars lourds Leopard 2 à l’Ukraine.

Sur le terrain, les forces russes continuent de progresser, revendiquant la prise de nouvelles localités dans l’est de l’Ukraine. Une récente frappe sur Kharkiv a tué une femme, tandis qu’une attaque dans la région de Mykolaïv a fait trois morts et six blessés. La Russie a intensifié son recrutement et mobilisé son industrie militaire pour soutenir son effort de guerre.

À quelques semaines d’un sommet pour la paix en Ukraine prévu en Suisse, Zelensky a rejeté l’idée d’inviter la Russie, proposée par la Chine et le Brésil, craignant que Moscou ne bloque les négociations. Enfin, bien que l’arrivée prochaine d’instructeurs militaires français en Ukraine ait été annoncée, les autorités de Kiev ont précisé que la décision n’était pas encore finalisée.