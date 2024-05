Vladimir Poutine prête serment pour un cinquième mandat jusqu’en 2030

Dans un rituel empreint de solennité, Vladimir Poutine a ce mardi renouvelé son serment présidentiel pour un cinquième mandat consécutif à la tête de la Russie. Lors de la cérémonie tenue au Kremlin et rassemblant quelque 2 500 invités, parmi lesquels figuraient l’élite politique et militaire du pays, le président russe a prononcé un discours bref mais chargé de sens. À 71 ans, Poutine a exprimé sa gratitude envers ceux qu’il a qualifiés de « héros » combattant sur le front, soulignant l’honneur, la responsabilité et le devoir sacré que représente son rôle pour lui-même et pour son pays.

Au cœur de cette investiture se trouve un contexte de tension exacerbée par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, présenté par Poutine comme un défi existentiel. Malgré cette situation, le président russe a maintenu une ouverture au dialogue avec l’Occident, tout en insistant sur le respect mutuel des intérêts et sur un pied d’égalité dans les discussions stratégiques.

La cérémonie d’investiture, marquée par la présence du patriarche Kirill, souligne également le lien étroit entre le pouvoir politique et religieux en Russie. Poutine, au pouvoir depuis près d’un quart de siècle, jouit d’une autorité incontestée, consolidée par la répression des voix dissidentes à la suite du conflit en Ukraine. Son mandat prolongé jusqu’en 2030 revêt une signification symbolique particulière, coïncidant avec l’anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie, un événement célébré comme un pilier de la politique de puissance de Poutine.

Sur le front ukrainien, les forces russes ont récemment enregistré des succès tactiques, consolidant leur emprise sur plusieurs localités. Cependant, l’armée ukrainienne, confrontée à des difficultés d’approvisionnement et d’effectifs, attend avec impatience le soutien américain, tandis que les sanctions occidentales et l’inflation suscitent des inquiétudes économiques croissantes en Russie.

Malgré les critiques émanant de l’opposition intérieure et des pays occidentaux, Poutine demeure déterminé à poursuivre son agenda politique et militaire, affirmant que la Russie surmontera tous les obstacles avec dignité et force. En dépit des défis auxquels il est confronté, tant sur le plan intérieur qu’international, Poutine demeure une figure centrale dans le paysage politique russe, incarnant la stabilité et la continuité pour certains, et suscitant la controverse et la critique pour d’autres.