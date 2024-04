Vincent Lagaf’ a « tout flambé » il révèle le montant de sa « faible retraite »

Dans le cadre du documentaire “Télé : ton univers impitoyable” diffusé sur C8 le samedi 6 avril, Vincent Lagaf’ s’est ouvert sur ses revenus importants, mais aussi révélé le montant de sa retraite, ce qui a été surprenant.

“Je n’ai pas gagné d’argent jusqu’à l’âge de 30 ans, et puis à 30 ans j’ai touché le gros lot d’un coup”, a déclaré Vincent Lagaf’ sans retenue dans le documentaire. Il a également admis avoir eu du mal à gérer sa fortune, devenant parfois trop dépensier. “Chaque jour, tu vois le cachet que tu prends, j’ai pété les plombs quoi. Je suis devenu une tête de con”, a-t-il avoué, se remémorant ses excès passés. Lagaf’ a partagé des anecdotes, illustrant comment la notoriété et l’argent ouvrent des portes, mais aussi comment la vie après la gloire peut être moins glamour.

Il a évoqué l’écart entre ses revenus des années 1990 et sa modeste pension de retraite actuelle, se questionnant sur les impôts qu’il a payés. “J’ai pu le faire, je n’ai fait de mal à personne, je payais quand même mes impôts. J’ai payé des impôts. Et d’ailleurs quand je touche ma retraite, je me dis : ‘Vous êtes sûrs que j’ai payé tout ça d’impôts ?’ Parce que là je suis à 1 700 balles de retraite”, a-t-il révélé.

Vincent Lagaf’ a confié toucher moins de 2 000 euros de retraite malgré les impôts importants qu’il a versés tout au long de sa carrière. À 64 ans, il envisage sérieusement sa retraite, exprimant ses réflexions sur son futur et ses projets éventuels.