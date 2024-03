VIDÉO – Mort de Frédéric Mitterrand : quand il parlait de son combat contre le cancer

Ce jeudi 21 mars, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, s’est éteint à l’âge de 76 ans, terrassé par un cancer très agressif.

Le 14 avril dernier, soit il y a presque un an, il avait évoqué avec une grande pudeur sa maladie sur le plateau de Pascal Praud, sur CNews. Ce jour-là, il avait expliqué pourquoi il portait un béret, affirmant « Moi, face à la glace, le look chimio, je n’en veux pas ». Il refusait par ailleurs qu’on dise de lui qu’il était courageux, arguant qu’il n’avait d’autre choix que de se battre, la lutte contre le cancer étant « marche ou crève », ajoutant « Si on aime la vie, on continue. »

Au cours de son interview, Frédéric Mitterrand avait également évoqué l’exemple de Florent Pagny, lui aussi touché par la maladie, un artiste qu’il admirait tant pour son oeuvre que pour le courage qu’il avait eu de médiatiser son cas.

Retrouvez ici un extrait de l’interview de Frédéric Mitterrand chez Pascal Praud, sur CNews, le 14 avril 2023…