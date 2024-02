VIDÉO – Quand Cyril Hanouna découvre en direct son interview dans Entrevue !

Le nouveau numéro d’Entrevue est en vente depuis ce jeudi matin, avec une enquête sur les dessous de la télévision et une grosse exclusivité, puisque Cyril Hanouna nous a accordé une longue interview. Ce jeudi soir dans PAF avec Baba, sur C8, l’animateur a découvert en direct le nouveau numéro d’Entrevue et a commenté avec ses chroniqueurs le sondage Ifop exclusif Entrevue qui le place en haut des personnalités de la télévision les plus connues, ainsi que le dossier consacré aux coulisses des médias.

Revivez ce moment ici :