VIDÉO – Le gagnant de la Star Academy, Pierre Garnier, dévoile son nouveau clip !

Ce vendredi 22 mars, Pierre Garnier, vainqueur de la dernière édition de la Star Academy sur TF1, a mis en ligne le clip de son premier tube, Ceux qu’on était, qui a déjà remporté un gros succès.

Depuis la sortie de son single, Pierre Garnier a en effet déjà remporté un disque d’or et un single d’or, et a été streamé plus de 24 millions de fois sur la plateforme musicale Spotify.

Un succès mérité mais qui n’était pas acquis à l’avance. Les saisons passées ont montré que gagner la Star Academy n’était pas forcément une garantie d’un succès. On se souvient que la gagnante de la saison passée, Anisha Jo Anyjaine, a connu un cuisant échec avec son album, qui ne s’est écoulé qu’à 3000 exemplaires malgré la fantastique visibilité offerte par TF1.

De son côté, Pierre Garnier savoure donc son succès précoce. Le chanteur a remercié ses fans, affirmant : « Merci pour tout le soutien que vous m’avez apporté depuis le début, c’est incroyable! »

Voilà donc une carrière bien lancée, qui donne pour l’instant raison au public et au jury d’avoir voté pour lui. À suivre…