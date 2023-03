[Video] Bruce Willis fête son 68ème anniversaire et ses filles publient des messages émouvants

L’acteur mondialement célèbre Bruce Willis vient de fêter son 68ème anniversaire le 19 mars dernier. Cependant, comme beaucoup de gens le savent, le mari d’Emma Heming Willis est atteint de démence fronto-temporale, ce qui l’empêche de communiquer et de bouger normalement. Malgré le fait que cette maladie complique les relations de la famille Willis, les filles de l’acteur ainsi que sa femme sont là pour lui et expriment constamment leur amour pour cet homme, surtout le jour de son anniversaire.

Un anniversaire plein d’amour et de joie

Ce n’est pourtant pas facile d’être aussi positif vu la situation du célèbre acteur. En effet, Emma Heming Willis avait annoncé le 16 février 2023 que son mari était atteint de démence fronto-temporale. Cette maladie neurodégénérative empêche Bruce Willis de jouir de toutes ses facultés cognitives et physiques. Il arrive à peine à parler avec ses proches et il pourrait ne plus pouvoir bouger.

En tout cas, cela n’a pas empêché la famille de l’acteur de bien célébrer son anniversaire dans la joie et la sérénité.

Pour cette occasion, Scout LaRue et Tallulah Belle ont publié des messages pleins d’amour et de reconnaissance envers leur père.

“Aujourd’hui c’est son anniversaire alors envoyez lui tout votre amour, tendresse, affection et vos prières pour un peu de temps! Joyeux anniversaire à l’un de mes meilleurs amis, le roi des poissons (elle parle du signe astrologique), le maître de la dualité, à la fois icône des héros de film d’action et gentil père de filles. Quel privilège d’avoir cet homme en tant que père et d’apprendre tant de choses sur la vie, la joie, les bêtises et l’art à travers lui. Aujourd’hui ce n’est pas forcément un jour facile, parce que c’est un jour plein d’un amour oh si profond, et notre chagrin nous montre vraiment l’étendue de notre amour pour quelqu’un. J’essaye donc de vivre avec les deux aujourd’hui. Le prix du chagrin est un prix que je payerais toujours pour savoir ce que ça fait de sentir un tel amour. J’envoie mon amour à tous ceux qui ont été éprouvés par la grandeur de l’amour et par l’humanité du chagrin. Je vous aime.” Scout LaRue Willis

C’est un message émouvant et plein d’optimisme qu’a laissé la fille de Bruce Willis. Tallulah Belle Willis a aussi publié un message plein de reconnaissance et d’amour qui fait suite à celui de sa sœur. Elle remercie tous ceux qui ont envoyé leur amour à son père et dit être heureuse d’aimer son père et que son père l’aime aussi. “Quel bonheur!”.

Demi Moore s’installe chez les Willis?

Image du compte Instagram de Demi Moore, photo qu’elle a prise lors du 68ème anniversaire de Bruce Willis

Une rumeur lancée par certains médias dit que l’ex-femme de Bruce Willis, Demi Moore, serait venue s’installer chez eux en raison de l’état de santé de l’acteur.

Bien que les deux femmes se soient mises d’accord pour coopérer lorsqu’il s’agit du héros de Die Hard, cette rumeur agace la femme de Bruce Willis.

Alors, Emma Heming Willis a répondu à cette rumeur dans une story Instagram le 8 mars dernier, où elle disait vouloir étouffer rapidement cette affaire stupide.

Bruce Willis a de la chance d’avoir une famille si attentionnée et aimante. Nous espérons que la situation de l’acteur pourra s’améliorer dans un futur proche.