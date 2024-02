Union européenne : Les Seychelles et les Bahamas ne sont plus des paradis fiscaux

Deux fois par an, l’Union européenne actualise sa liste noire des paradis fiscaux et ce mardi une actualisation a été faites. Cinq pays ont été retirés de la liste : les Bahamas, Belize, les îles Turks et Caïcos ainsi que les Seychelles.

Cet instrument européen de lutte contre l’évasion fiscale des sociétés multinationales et des grandes fortunes a été créé en décembre 2017 à la suite de plusieurs scandales comme les Panama Papers et LuxLeaks. Les sanctions contre les pays figurant sur la « liste noire » peuvent notamment inclure le gel des fonds européens.

La liste noire comprend désormais 12 juridictions jugées non coopératives : les Samoa américaines, Anguila, Antigua-et-Barbuda, les Fidji, Guam, les Palaos, Panama, la Russie, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et Vanuatu.

Ces pays sont invités par le conseil de l’UE qui rassemble les 27 états membres « à améliorer leur cadre juridique afin de résoudre les problèmes identifiés ».