Une vidéo d’un footballeur de l’OL avec sa mère sans voile déclenche une polémique

Une vidéo émouvante de Saïd Benrahma, joueur de l’Olympique Lyonnais, célébrant la victoire de son équipe avec sa mère, a déclenché une polémique en ligne. Partagée par le club, la vidéo a été critiquée en raison de l’absence de voile de sa mère, révélant des tensions culturelles et religieuses parmi les supporters.

Une vidéo très émouvante circule actuellement sur les réseaux sociaux : Saïd Benrahma, joueur de l’Olympique Lyonnais, célèbre la victoire de son équipe en appel vidéo avec sa mère. Dans cette séquence pleine de tendresse, on voit Benrahma, entouré de ses coéquipiers, face à son téléphone avec la webcam allumée. De l’autre côté de l’écran, sa maman, rayonnante de bonheur, partage cet instant de joie. Le joueur répète plusieurs fois « Tout pour la mama », une dédicace constante qui témoigne de l’amour et de la reconnaissance qu’il lui porte.

La scène est touchante : la fierté de la mère pour son fils crève l’écran. Elle est manifestement heureuse, un bonheur partagé avec tous les Lyonnais célébrant la victoire face à Strasbourg. Ce succès a offert à l’OL la sixième place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, avant même la finale de la Coupe ce samedi contre le PSG. La vidéo, pleine d’amour et de bonheur, a été postée sur le compte officiel X (anciennement Twitter) de l’Olympique Lyonnais.

Cependant, cette fête a été rapidement gâchée par une polémique inattendue. Ce n’est pas en raison des Strasbourgeois battus, ni des détracteurs habituels de l’OL, mais par des critiques venues de la cyber-police religieuse islamique, rappelant étrangement les réactions que pourrait susciter la Brigade des mœurs iranienne.

La nature de la polémique

La raison de ce déferlement de critiques réside dans un détail de la vidéo : la mère de Saïd Benrahma n’était pas voilée. Par le passé, des photos de Benrahma avec sa mère, où elle apparaissait voilée, avaient déjà circulé. Ces images ont visiblement marqué une partie des supporters. La vidéo de l’Olympique Lyonnais montrant la mère de Benrahma sans voile a été perçue par certains comme une provocation, voire un blasphème.

Des voix sur X se sont élevées pour demander la suppression de la vidéo. Les critiques ont ciblé le joueur, le community manager du club et le club lui-même, les accusant d’un manque de respect pour les codes religieux islamiques. Ces demandes ont mis en lumière une fracture culturelle et religieuse au sein de la communauté de supporters lyonnais et au-delà.

Des internautes ont exprimé leur indignation, estimant que la diffusion de cette vidéo était inappropriée. Certains commentaires étaient particulièrement virulents, allant jusqu’à accuser Benrahma et l’Olympique Lyonnais de vouloir délibérément provoquer. Le ton des échanges s’est durci, et ce qui aurait dû être un moment de célébration et d’unité s’est transformé en une polémique.

Pour Saïd Benrahma, qui ne s’est pas exprimé, cette situation est particulièrement délicate : en tant qu’international algérien, il est une figure publique qui représente non seulement son club (français), mais aussi sa nation et, dans une certaine mesure, les valeurs et traditions de sa culture d’origine. Cependant, la majorité des commentaires de ce type semblaient émaner d’utilisateurs français.

En publiant cette vidéo, l’Olympique Lyonnais cherchait à partager un moment de joie et de proximité entre un joueur et sa mère, mais s’est retrouvé au cœur d’une controverse religieuse. Ce qui devait être un moment de pur bonheur pour Saïd Benrahma et sa mère, partagé avec les supporters de l’Olympique Lyonnais, s’est transformé en une polémique révélatrice des tensions culturelles et religieuses actuelles présentes dans notre société. Cette affaire montre à quel point le sport, et le football en particulier, est un miroir de la société, reflétant ses fractures et ses débats.

