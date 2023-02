Notre Vivian national a toujours su se mettre en avant et rien n’a changé depuis. Dans un live sur TikTok, il a révélé que Romane pourrait le tromper avec Anthony.

En effet, dimanche dernier lors d’un live TikTok avec Illan, Vivian Grimigni a évoqué sa relation discrète avec Romane des “10 couples parfaits” et a annoncé qu’ils sont bien plus qu’amis.

Romane a trompé Antony avec moi : Vivian Grimigni

Hier dans un live sur Tik Tok, Vivian a révélé une bombe concernant l’ex de Nathalie Andreani, Vivian et Romane des 10 couples parfaits. Alors que les deux garçons parlaient du couple Romane et Anthony Matteo, la conversation a dérapé sur une histoire de tromperie. Le blogueur Wassim TV a mis en lumière cet extrait du live, et forcément la principale intéressée, Romane, a très vite réagi de manière plutôt virulente à l’encontre de Vivian Grimigni, en plus de la clasher, elle a assuré que toute cette histoire n’était que mensonge.

Ce jeudi 23 février 2023, Vivian et Illan étaient en direct sur TikTok. Les deux jeunes ont eu l’occasion de remettre l’histoire sur le tapis, pour le plus grand plaisir des internautes. Par conséquent, la personne surnommée “Charo” a confirmé la révélation de Vivian, précisant que cette dernière devait s’être liée avec Romane pour se venger :

Ah, tu fais une vengeance parce qu’à l’époque où j’étais en vacances avec Anthony Matéo, il s’est tapé Nathalie dans le jacuzzi !

“Tu crois que tu vas me donner des cours ?”, a alors répliqué Vivian, histoire de rappeler au Lyonnais qu’il n’avait pas toujours eu un comportement exemplaire envers la gent féminine.

Vivian est intéressé depuis un bout de temps déjà par la jeune femme Romane. C’était sur la chaîne YouTube de Nicolo que le jeune homme avait déclaré qu’elle lui plaisait et qu’ils pourraient être en couple.

Romane et Anthony se sont rencontrés sur le tournage de la saison 5 de “10 couples parfaits”. Ils ont quitté la scène du tournage en couple et sont devenus fous amoureux sur les réseaux sociaux. Cependant, le couple a connu des hauts et des bas, se séparant plusieurs fois. Lors d’une de leurs ruptures, la jeune femme de 22 ans ne s’est pas opposée à l’idée d’aller voir ailleurs et de se laisser séduire par Vivian Grimigni. C’est du moins ce qu’a déclaré l’île instable de Corse dans un récent livestream TikTok avec Illan Castronovo.

Romane : “T’es mon ami gay”

Forcément, la scène n’a pas échappé à la jeune Ruthénoise de 22 ans, qui entre-temps s’est réconciliée avec Anthony Matéo. La personne qui avoue avoir une attitude « intolérable » dans Adventurer 6 attrape donc son téléphone pour connaître la vérité.

Dans sa rage, elle n’a pas montré de tendresse envers Vivian Grimigny, disant qu’il s’emportait. “Certaines personnes, tu rigoles avec elles pendant cinq minutes et elles se mettent à imaginer.

Le jour où j’ai trompé, je ne serais certainement pas avec quelqu’un comme toi !”, a-t-elle dit, avant de mettre les choses au clair une fois pour toutes :