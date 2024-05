Un titre de plus pour Tapie !

Une grande victoire pour Bernard Tapie. La série. Si celle-ci n’a pas du tout fait l’unanimité dans la famille de l’ancien boss de l’OM, homme d’affaires et ex-ministre, la série Netflix a séduit jusqu’au Royaume-Uni. A tel point qu’elle vient de recevoir un trophée lors des Bafta TV, celui de la meilleure série étrangère.

Une victoire assez inattendue puisque sa sortie avait fait beaucoup parler en France. La femme de Bernard Tapie n’avait pas du tout apprécié : « Ce n’est pas mon mari. J’en discutais hier avec Noëlle Bellon (secrétaire générale du groupe Tapie), et comme moi, elle n’a pas retrouvé l’étincelle dans son regard. »

De la même façon, Stéphane Tapie, le fils, était sorti de ses gongs au moment de la diffusion de la série, qualifiant celle-ci de « bouse » ne reflétant ni la réalité, ni la personnalité de ses parents . Ce mélange de faits réels et de fiction l’avait dérouté : « Vous êtes des pigeons, Netflix » !

Des « pigeons » qui ont séduit le jury de la cérémonie britannique des Bafta TV ce dimanche. La performance de Laurent Laffite dans le rôle de l’homme d’affaires a touché les Britanniques.

Une victoire plutôt inattendue. D’autant que la production de Netflix était dans une catégorie composée d’immenses succès internationaux : The Bear, The Last of Us, Beef ou encore Succession.

Nul doute que ce prix va relancer les visionnages de cette série en 7 épisodes de 50 minutes.