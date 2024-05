Une professeur d’anglais attaquée au couteau dans le Maine-et-Loire

Un élève de 18 ans a été arrêté ce lundi 27 mai après avoir attaqué son professeur avec un couteau dans un lycée à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire). Heureusement, la vie de l’enseignante n’est pas en danger, selon les autorités. L’agresseur a été appréhendé « très rapidement » et placé en garde à vue. « La victime présente une blessure au visage, mais son pronostic vital n’est pas engagé, » ont précisé le préfet, le procureur et le directeur des services départementaux de l’Éducation nationale dans un communiqué conjoint.

L’incident s’est produit lundi vers 9h45, lors d’un cours d’anglais au lycée de l’Hyrôme, qui compte 160 élèves. Une enquête pour « tentative de meurtre » a été confiée à la brigade de recherche de Cholet. Après l’agression, l’assaillant a quitté les lieux en sautant par une fenêtre, abandonnant son arme sur place, ont indiqué les autorités. Il a été arrêté par la gendarmerie nationale, avec l’aide efficace de la police municipale.

« Ce jeune homme, majeur, était totalement inconnu des services de police, de gendarmerie ou de justice. Il n’avait jamais attiré l’attention de manière négative au sein de l’établissement, » mentionne le communiqué, sans donner plus de détails sur les motivations de l’agression.

De son côté, la ministre de l’Éducation, Nicole Belloubet, a exprimé un « profond choc et indignation », ajoutant : « Mes pensées vont à la victime et à toute la communauté éducative ». Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place pour soutenir les élèves et le personnel éducatif.