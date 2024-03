Un observatoire des atteintes à la liberté de la presse en France

L’Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse (Ofalp), nouvellement lancé à Paris, réunit journalistes, organisations spécialisées et membres de la société civile. Son objectif est de produire des rapports sur les obstacles rencontrés par les journalistes dans leur travail. Fondée en novembre 2023 après les Assises de la presse à Bordeaux, l’association entend recenser et centraliser les données sur ces atteintes.

Selon Olivier Scaglia du quotidien Le Télégramme, membre du bureau de l’Ofalp, cette initiative vise à rationaliser le suivi des atteintes à la liberté de la presse en les qualifiant et en les catégorisant. Lucile Berland, journaliste et secrétaire de l’association Informer n’est pas un délit (INPD), souligne l’importance de ce travail journalistique.

L’association accueille tous les acteurs, à l’exception des entreprises, pour garantir son indépendance. Elle s’inspire d’organisations similaires telles que Freedom House, l’European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) et Reporters sans frontières (RSF). L’Ofalp prévoit de publier un premier rapport annuel sur les atteintes à la liberté de la presse et de mener d’autres actions de plaidoyer et de sensibilisation.

Réagissant à une législation européenne récente visant à protéger les journalistes et à prévenir les ingérences politiques dans les décisions éditoriales, la France a défendu une exception pour la sécurité nationale, suscitant des préoccupations. Finalement, les dérogations ont été limitées, le texte ne mentionnant pas la sécurité nationale.