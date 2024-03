Un Koh-Lanta version Netflix présenté par Claude Dartois

Netflix vient de faire une annonce réjouissante pour les fervents adeptes de Koh-Lanta. La plateforme va diffuser un tout nouveau jeu d’aventure français, qui sera animé par le célèbre candidat Claude Dartois.

Si l’on vous demande de citer des figures marquantes de Koh-Lanta, le nom de Claude Dartois sera sans doute le premier à vous venir à l’esprit. En effet, il détient le record du nombre de victoires lors des épreuves de ce jeu diffusé sur TF1 et a atteint la finale lors de chacune des quatre éditions auxquelles il a participé. Bien que son image ait été ternie lors de son dernier passage en raison d’accusations de tricherie, Claude demeure pour beaucoup de téléspectateurs l’un des meilleurs candidats de l’émission. Alors que TF1 présente actuellement Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité, Netflix prépare quant à lui la sortie imminente de son propre divertissement animé par Claude Dartois, une annonce attendue depuis plus d’un an.

Initialement intitulé « Edge, le précipice », le prochain jeu d’aventure de Netflix a changé de nom en cours de route pour devenir « Mauvais Joueurs ». La société de production ALP, ainsi que le compte officiel de Koh-Lanta, ont annoncé sur le réseau social X (anciennement Twitter) la date de sortie et ont dévoilé la toute première image de ce programme qui suscite déjà une grande attente chez les fans de l’émission de TF1. « Partis de rien, 13 candidats sont mis à l’épreuve pour décrocher leur place dans une villa et remporter 150 000 euros. Un jeu de stratégie et de survie où tout peut arriver », annonce le compte X de la société de production. La date de sortie sur Netflix est prévue pour le 17 avril 2024. Il ne reste donc plus qu’un mois à patienter avant de découvrir ce nouveau jeu prometteur.

Partis de rien, 13 candidats sont mis à l'épreuve pour décrocher leur place dans une villa, et 150 000 euros. Un jeu de stratégie et de survie où tout peut arriver …😱



"Mauvais joueurs" présenté par Claude Dartois, disponible le 17 avril sur @NetflixFR pic.twitter.com/FveskGvEKm — ALPfr (@Alpfr) March 20, 2024

Concernant le concept de l’émission « Mauvais Joueurs » sur Netflix, peu d’informations ont filtré jusqu’à présent. Fin 2023, des rumeurs évoquaient une adaptation française de l’émission « Surviving Paradise », déjà disponible sur Netflix, où les joueurs doivent former des alliances pour espérer accéder à une luxueuse villa. L’affiche dévoilée par ALP semble corroborer cette hypothèse, mettant en scène une villa au sommet d’un bloc que tentent d’escalader plusieurs candidats.

En attendant la sortie de « Mauvais Joueurs », les fans d’aventure et de compétition peuvent déjà se divertir avec plusieurs programmes proposés sur Netflix. Ils peuvent notamment découvrir les premiers épisodes de la saison 2 de « 100 % Physique », une compétition musclée où 100 candidats s’affrontent lors d’épreuves toujours plus délirantes. Outre « Surviving Paradise », Netflix offre également à ses abonnés des émissions telles que « Outlast : au bout de nous-mêmes » ou le jeu « Zombieverse »