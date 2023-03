C’est avec une grande tristesse que les habitants de Louverné, une commune située près de Laval, ont appris la disparition et le décès d’un sexagénaire. Selon les informations rapportées par France Bleu Mayenne, l’homme avait l’habitude de faire une promenade matinale tous les jours, mais n’est pas revenu à midi le samedi 11 mars 2023, ce qui a alerté sa femme, qui a rapidement signalé sa disparition.

Une triste découverte d’un homme mort à Laval

Les gendarmes de la Mayenne ont rapidement mis en place un important dispositif de recherche, aidés par des bénévoles encadrés par la Protection civile et un maître-chien. Les recherches se sont étendues sur plusieurs kilomètres et ont mobilisé des moyens importants. Les habitants de la commune se sont également mobilisés pour aider les gendarmes dans leurs recherches.

Malheureusement, les recherches ont pris fin le dimanche matin, lorsque le corps sans vie du sexagénaire a été retrouvé à Louverné. Les circonstances de la disparition et de la mort de l’homme restent pour l’instant inconnues, mais les gendarmes poursuivent leur enquête pour comprendre les causes de ce drame.

La ville de Louverné a publié un avis de recherche sur sa page Facebook le samedi 11 mars pour tenter de retrouver le sexagénaire disparu.

L’avis de recherche sur Facebook :

« Aidez-nous à le retrouver en sillonnant les rues et chemins autour de Louverné »

Les habitants de la commune ont été invités à participer aux recherches en parcourant les rues et les chemins environnants de Louverné dans l’espoir de le retrouver. Cette initiative témoigne de la solidarité et de l’engagement de la communauté locale pour aider à résoudre cette situation tragique. Malheureusement, malgré les efforts déployés par les bénévoles et les gendarmes, le sexagénaire a été retrouvé mort le lendemain matin.

Cette triste nouvelle a bouleversé les habitants de la commune, qui se mobilisent pour soutenir la famille et les proches de la victime.

Les habitants ont également exprimé leur solidarité envers la famille et les proches de la victime.

Les autorités locales ont par ailleurs réagi à cette tragédie. Le maire de Louverné a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, ainsi qu’à l’ensemble des habitants de la commune. Il a aussi salué la mobilisation des services de secours et des bénévoles qui ont participé aux recherches.

La disparition et la mort de cet homme ont suscité une vague d’émotion dans toute la région. De nombreux habitants de la Mayenne ont exprimé leur soutien et leur solidarité envers la famille de la victime et la communauté de Louverné.

Louverné, une commune solidaire face à cette tragédie

Louverné est une petite commune française située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire. Elle est située à seulement quelques kilomètres de la ville de Laval.

Louverné est une ville dynamique et conviviale, où il fait bon vivre. Elle offre un cadre de vie agréable, avec de nombreux espaces verts et des commerces de proximité.

La ville de Louverné semble être solidaire, où les habitants sont prêts à se mobiliser pour aider leurs concitoyens en difficulté. En effet, lors de la disparition du sexagénaire diabétique, la ville a rapidement lancé un avis de recherche sur sa page Facebook, invitant les habitants à participer aux recherches. Cette initiative a suscité une forte mobilisation de la communauté locale, avec la participation de nombreux bénévoles et la collaboration des gendarmes et de la Protection civile.

Cette mobilisation témoigne d’un esprit de solidarité et d’entraide au sein de la ville de Louverné. Les habitants ont manifesté leur volonté de s’engager pour aider leur prochain en situation de détresse, en apportant leur aide de manière spontanée et désintéressée.