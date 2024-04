Un docu-fiction sur la jeunesse du général de Gaulle



Les tournages des deux épisodes, produits par le groupe Mediawan et diffusés en prime time, auront lieu tout au long du mois d’avril.

Charles de Gaulle est souvent associé au général de la Seconde Guerre mondiale, mais son passage dans les tranchées de la Première Guerre mondiale à l’âge de 24 ans est moins connu. Cette facette méconnue de son histoire sera explorée dans un nouveau docu-fiction de France 2. Le tournage des deux épisodes de 52 minutes commence le mardi 2 avril, selon un communiqué de Dana Productions, une filiale de Mediawan. Les prises de vue se dérouleront dans la région Grand-Est, là où les lignes de front étaient tracées.

Réalisé par Frédéric Brunnquell, ce docu-fiction, qui sera diffusé “prochainement” en prime time sur France 2, retracera le parcours de Charles de Gaulle à travers les archives, depuis ses débuts à Dinant, en Belgique, où il a été blessé, jusqu’à ses tentatives d’évasion après sa capture par les Allemands à Verdun. En mettant l’accent sur les combats extérieurs et la vie intérieure du jeune militaire, le documentaire offre un aperçu intime de celui qui deviendra une figure emblématique de l’Histoire.

Ce projet n’est pas le seul à mettre en lumière des personnages historiques cette saison. France 2 prépare également une série mêlant documentaire et fiction, avec l’acteur Tomer Sisley dans le rôle du narrateur et voyageur du futur. Cette série, actuellement en tournage, couvrira plus de seize siècles d’histoire de la Gaule antique à la Renaissance, mettant en scène des figures telles que Vercingétorix, Jeanne d’Arc, Charlemagne, Clovis et Henri IV.