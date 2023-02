Le couple Marc et Nadé Blata situé à Dubaï, visé par des plaintes pour “escroquerie en bande organisée”.

Ce couple incite certains de leur followers de se lancer dans une forme de trading, sauf que ces derniers perdent des milliers d’euros au lieu de gagner, un risque qui n’apparaît pas du tout dans les publications qu’ils ont publiées sur leurs pages.

Fausses promesses des Blatas

Instagram a fermé le compte des influenceurs Marc et Nadé Blata en raison de tromperie et d’abus de confiance envers les utilisateurs, en effet le couple est accusé des “conseils en finance et en cryptomonnaie” ayant fait des dizaines de victimes.

Le couple propose à ses followers d’acheter des NFT (jetons non fongibles) et leur promet que l’investissement leur rapportera des gains importants. AVI a annoncé lundi dernier lors d’une conférence de presse avoir déposé un recours collectif à Paris impliquant 88 plaignants, alléguant une escroquerie au sein d’une bande organisée et un abus de confiance envers une bande organisée.

Le compte Instagram avec 3,2 Millions d’abonnés de Laurent Billionaire a aussi été supprimé, il est accusé de faits similaires à ceux reprochés aux Blata.

Le couple prend la parole pour se défendre

Le dimanche 19 février dernier, le magazine 7 à 8 diffusait une interview exclusive du duo qui prenait la parole pour la première fois. Marc et Nadé Blata ont accepté de se livrer aux journalistes de l’émission, l’influenceur a indiqué ne pas dépendre de la justice française.

« Je n’habite pas en France et je ne m’adresse pas qu’à des Français »

A-t-il expliqué avant de préciser qu’il s’adressait en français à des francophones qui vivent ici aux Émirats qui vivent au Maghreb, puis le jeune homme a insisté sur le fait que ses abonnés avaient été prévenus des risques du copy-trading. Le Parisien révélait que l’avocat du couple dénonçait des propos injustes et excessifs, le couple aurait porté plainte pour “dénonciation calomnieuse”.

Le 26 janvier 2023, le couple a perdu leurs comptes Instagram puisqu’ils ont été supprimés, quelques jours après cet événement, Meta France a décidé de les sanctionner.

L’avocat de Maitre Dacos, révélait dans le Parisien que des “milliers d’investisseurs” avaient perdu “ quelques centaines à 100 000 euros”.

A Dubaï, les Blatas affirment ne pas avoir de comptes à rendre à la justice française.

Fausses cagnottes : Dylan Thiry

Dylan Thiry ancien candidat de télé-réalité, influenceur luxembourgeois, il a été connu lors de sa participatIion à une émission française “Koh-Lanta” en 2017. Puis, il est devenu influenceur, il a une chaine YouTube, il partage ses voyages humanitaires.

Le compte Instagram de Dylan Thiry n’est pas suspendu pour le moment, mais l’influenceur est accusé d’avoir récolté des centaines de milliers d’euros à travers de fausses collectes de fonds, notamment pour soutenir l’association des enfants à Madagascar “ Pour Nos Enfants à Madagascar”. Cinq personnes ont porté plainte contre lui pour « abus de confiance ».

Dylan Thiry, qui vit maintenant à Dubaï, a partagé des partenariats plus controversés sur les réseaux sociaux. Il a également suscité la polémique en proposant un “médicament anticancéreux”. Cette fois, ce ne sont pas ses vidéos Snapchat ou Instagram qui a suscité la polémique, mais l’association qu’il présidait.