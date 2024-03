Tusk avertit : l’Europe face au spectre de la guerre

Dans une interview accordée à la presse européenne, Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et président du Conseil européen, sonne l’alarme sur la menace de la guerre en Europe. Selon lui, l’Europe est désormais plongée dans une période qu’il qualifie d’«ère de l’avant-guerre».

Cette mise en garde survient alors que la Russie intensifie ses frappes aériennes contre l’Ukraine, pays voisin de la Pologne. Les récentes attaques ont causé des dommages considérables, notamment à trois centrales thermiques, entraînant des coupures d’électricité dans plusieurs régions.

Tusk souligne que la guerre n’est plus une notion du passé, mais une réalité présente depuis l’invasion de l’Ukraine il y a plus de deux ans. Il exprime une profonde inquiétude en affirmant que toutes les options sont sur la table, et que la situation actuelle n’a pas de précédent depuis 1945.

«Nous entrons dans une nouvelle ère : l’ère de l’avant-guerre», insiste-t-il. «Si l’Ukraine perd, personne en Europe ne pourra se sentir en sécurité», ajoute-t-il, soulignant ainsi l’importance cruciale de l’issue du conflit en Ukraine pour la stabilité régionale.

Tusk appelle également à une Europe plus autonome en matière de défense, soulignant que l’Union européenne a encore un long chemin à parcourir dans ce domaine. Il met en avant la nécessité de maintenir des relations transatlantiques solides, indépendamment du président américain en fonction.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les craintes d’une extension du conflit à d’autres pays frontaliers, notamment la Pologne, sont de plus en plus présentes. L’armée polonaise a récemment signalé une violation de son espace aérien par un missile de croisière russe, illustrant ainsi la proximité du danger.

Face à cette situation tendue, l’Europe se retrouve à un tournant critique, où la solidarité et la préparation militaire deviennent des priorités absolues pour assurer la sécurité et la stabilité du continent.