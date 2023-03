Depuis l’accident au festival Astroworld, Travis Scott s’est fait un peu plus discret, sans pourtant abandonner la musique. La nature fougueuse du rappeur a souvent été source de problèmes, notamment ce mercredi premier mars où il aurait été la cause d’une altercation violente en boîte avec un ingénieur son, ce qui a causé la démolition de 12.000 $ d’équipement.

L’embrouille a eu lieu au Club Nebula de Manhattan. Travis Scott avait été contacté pour venir faire le DJ pendant la nuit au club. Le rappeur est allé voir un homme de 52 ans après que l’ingénieur ait baissé le son. Un témoin a porté plainte et a raconté l’accident à la police vers 1h du matin.

“Au club, un homme de 31 ans (Travis Scott) a commencé une dispute verbale avec la victime (qui serait l’ingénieur son). Les choses ont escaladé et l’individu (Travis) a frappé la victime d’un poing sur la figure et le combat avait débuté. Ils ont aussi cassé un speaker et une lampe LED (ou un écran selon certaines sources) mais personne n’a été gravement blessé”

“C’est l’ingé son qui a pris le plus cher, et Travis s’est cassé en souriant et en rigolant. Il se comportait comme s’il était dans une taverne et s’était laissé emporter. C’est pas la faute de l’ingé son. Je pense que (Travis) allait juste s’embrouiller avec n’importe qui, il avait la rage et voulait tout démonter. Mais tout le monde s’est vite calmé et Travis a continué à faire le DJ pendant une demi-heure avant de partir.”