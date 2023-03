“Dieu sauve moi”

Barker lui-même ne savait pas pourquoi il était hospitalisé, et il avait laissé présumer qu’il était atteint d’une maladie assez grave.

Sa fille Alabama, fille issue de sa précédente union avec Shanna Moakler, est restée elle aussi à son chevet. Inquiète pour son père, elle publie une story Instagram appelant à l’aide.

“Envoyez des prières s’il vous plaît”

Ensuite elle publie un Tik Tok avec la même description où elle met une vidéo d’elle tenant la main de son père.

On apprend ensuite grâce au compte TMZ que le compagnon de Kourtney Kardashian souffrait d’une pancréatite qui a été révélée à la suite d’ une coloscopie. Il allait bien. Mais maintenant son but et celui de Kourtney c’est d’avoir des enfants le plus vite possible.

La méthode surprenante d’un docteur indien

Les 2 mariées s’aimaient profondément. Du moins c’est ce que l’on pense. Après tout, il se sont mariées, pas une, pas deux, mais trois fois. Et maintenant leur but c’est d’avoir des enfants le plus vite possible. Hélas, pour la femme de 43 ans c’est plus facile à dire qu’à faire.

Après 3 enfants et quelques années, Kourtney Kardashian connaît des problèmes de fertilité. Même si l’aînée des Kardashians est prête à tout pour tomber enceinte de l’homme qu’elle aime, comme elle l’a cité dans l’émission de sa famille.

Kourtney a déjà mentionné dans le passé d’avoir pris quelques traitements qui lui avaient valu quelques symptômes de la ménopause. Elle est donc allée voir un médecin indien expert en médecine ayurvédique, qui lui a conseillé de boire le jus de son homme quatre fois par semaine, en disant que ça améliorerait ses chances de tomber enceinte.

Bon, L’aînée des Kardashian a décidé de ne pas suivre ce conseil et s’est tournée vers une désintoxication totale, qui l’aiderait à regagner un peu de fertilité, en espérant retomber une dernière fois enceinte et d’avoir un enfant avec Travis Barker.