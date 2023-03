Tina Kunakey est une figure montante du monde de la mode. Elle a travaillé avec de grandes marques telles que Chanel et Jean-Paul Gaultier. Elle a été aperçue sur la place Vendôme en petite culotte. La femme de Vincent Cassel, l’acteur connu pour ses rôles dans des films tels que “La Haine” et “Ocean’s Twelve”, n’a pas froid aux yeux et aux fesses en affichant un corps positif sans complexe.

Tina Kunakey en petite culotte dévoile ses vergetures sans complexe

Tina Kunakey, mannequin renommé, est de retour sur la scène de la mode. Elle a été récemment aperçue le 2 mars 2023 sur la célèbre place Vendôme pour une séance photo haute en couleur. La jeune maman d’Amazonie était vêtue d’un somptueux perfecto en cuir noir et d’une culotte assortie. Elle a ajouté une touche de glamour à sa tenue avec une paire de collants. Surplombant une Ferrari 308 rouge écarlate, Tina a su capter l’attention en mettant en valeur sa silhouette gracieuse et svelte. Malgré ses vergetures, elle a montré sans complexe son corps, assumant pleinement ses courbes et sa beauté naturelle.

Outre sa carrière de mannequin, Tina Kunakey a également été aperçue à maintes reprises en front row lors des derniers défilés présentant les nouvelles collections prêt-à-porter pour la saison automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week. En couple avec le célèbre acteur Vincent Cassel depuis 2015, ils ont échangé leurs vœux en août 2018 dans la magnifique ville de Bidart, située dans les Pyrénées-Atlantiques. Avant leur rencontre, Vincent Cassel était déjà papa de deux adorables filles, Deva et Léonie, qu’il a eues avec son ex-femme Monica Bellucci.

Tina Kunakey est l’un des mannequins les plus en vogue de sa génération, avec une carrière florissante dans l’industrie de la mode. Elle a été remarquée pour son charisme naturel et son style unique, qui lui ont permis de se démarquer des autres mannequins. Avec son attitude décontractée et confiante, Tina a inspiré des milliers de femmes à travers le monde à embrasser leur corps et à se sentir belles dans leur peau.

Elle a avoué dans un interview :

“Je veux rester moi-même”

Tina Kunakey fesses à l’air dans Paris : la femme de Vincent Cassel dévoile son corps sans complexes ! Tina Kunakey presque nue sur la place Vendôme a Paris : la femme de Vincent Cassel dévoile son corps sans complexes ! Tina Kunakey presque nue sur la place Vendôme a Paris

Tina Kunakey est une personnalité inspirante qui continue de faire des vagues dans l’industrie de la mode et au-delà. Avec son talent, sa beauté et son engagement, elle incarne parfaitement la force et la détermination des femmes modernes et constitue un modèle pour les générations futures.

Vincent Cassel et Tina Kunakey : un coup de foudre instantané

Vincent Cassel, célèbre acteur français, est en couple avec Tina Kunakey, mannequin et influenceuse. Leur relation a été largement commentée dans les médias en raison de leur différence d’âge. En effet, Tina Kunakey est presque du même âge que la fille aînée de Vincent Cassel. Malgré cela, le couple ne se soucie pas des critiques et affirme que leur amour est plus fort que tout.

Vincent Cassel a parlé de leur coup de foudre instantané lors de leur rencontre en 2015. Depuis, ils ont construit une belle famille recomposée qui s’entend très bien, y compris avec l’ex-femme de Vincent Cassel, Monica Bellucci. Le couple a accueilli leur première fille, Amazonie, en 2019.

Pour Vincent Cassel, l’âge n’est qu’un chiffre et ne doit pas être un obstacle à l’amour. Cette relation hors-norme est donc une belle preuve que l’amour n’a pas de limites et peut surmonter toutes les différences.

Il a déclaré :

“Vous ne pouvez pas choisir de qui vous tombez amoureux. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l’ai rencontrée. Le lendemain, quand elle me l’a dit, j’étais un peu surpris mais j’ai pensé que ça devait être comme cela .

Photo de Tina Kunakey et Vincent Cassel en 2023

Le couple Cassel-Kunakey est souvent sous les projecteurs et suscite l’intérêt de nombreux fans. Ils partagent régulièrement des photos de leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux, montrant ainsi leur complicité et leur amour.

Malgré les critiques et les commentaires négatifs, Vincent Cassel et Tina Kunakey continuent de vivre leur amour avec passion et détermination. Leur histoire d’amour est un beau témoignage de la force de l’amour et de la capacité de chacun à trouver le bonheur.