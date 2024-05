Tibo InShape est désormais le premier youtubeur français

Le YouTubeur Tibo InShape a désormais le plus grand nombre d’abonnés sur la plateforme, surpassant Squeezie. L’année dernière, dans une interview pour le late-show « Zen », Tibo InShape avait exprimé son ambition de devenir le numéro un français, déclarant : « Je pense avoir les capacités pour devenir le numéro 1 français, mais on va voir de quoi demain est fait. En tant que compétiteur, on aime les challenges, on aime se dépasser et on va tout faire pour. »

Ce défi est maintenant relevé. Avec 18,9 millions d’abonnés, Tibo InShape est devenu ce dimanche 26 mai le créateur de contenu français le plus suivi sur YouTube, dépassant Squeezie qui détenait ce titre depuis cinq ans. Selon le site YouTube Subscriber Counter, Tibo InShape a au moins 12 000 abonnés de plus que Squeezie, totalisant 18 922 000 abonnés contre 18 908 000 pour son rival.

Cette montée en puissance n’est pas une surprise. En seulement neuf mois l’année dernière, Tibo InShape a gagné près de 4 millions d’abonnés. Connu principalement pour ses contenus sportifs, Thibaud Delapard, de son vrai nom, s’est diversifié au fil des années en proposant des vidéos témoignages où il s’entretient avec des personnes ayant des histoires ou des métiers marquants. Récemment, il a discuté avec un homme atteint de la maladie de Charcot, une sexologue, et un médecin légiste.

Cependant, c’est surtout grâce aux formats courts que Tibo InShape a vu son audience exploser. En publiant une moyenne de quatre YouTube Shorts par jour, des vidéos courtes et verticales inspirées de TikTok, il a réussi à séduire une audience internationale. Ces mini-vidéos, souvent mimées et sans parole, cumulent régulièrement plus de 100 millions de vues, renforçant ainsi sa base d’abonnés.

Malgré ce succès fulgurant, Tibo InShape n’est pas sans controverses. Ses déclarations jugées maladroites et ses propos polémiques ont souvent fait les gros titres. En septembre dernier, il a affirmé que le « dopage faisait partie intégrante du sport de haut niveau » et qu’il n’en avait « rien à faire de la dépression ». Sa vidéo de promotion du service national universel (SNU) avec Gabriel Attal avait également été critiquée. De plus, il est régulièrement accusé de misogynie sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à son retrait de l’émission aux Jeux streamers.

Pendant ce temps, Squeezie avait pris une pause de quatre mois, revenant sur YouTube le 18 mai. À 28 ans, il avait annoncé cette pause dans une vidéo du 22 janvier pour se reposer et retrouver de l’inspiration. Avant son retour, Squeezie détenait 18,8 millions d’abonnés, un record en France, alors que Tibo InShape en comptait 18,1 millions.

Aujourd’hui, avec 18 922 000 abonnés, Tibo InShape est le nouveau numéro un des créateurs de contenu en France, devant Squeezie et ses 18 908 000 abonnés.