Temps de parole : la gauche et l’extrême gauche surreprésentées

Sur les ondes radiophoniques et télévisuelles, le déséquilibre du temps de parole des partis politiques est important, la France Insoumise et le Parti socialiste ont occupé la première place de ce classement durant la campagne des élections législatives de 2022.

Temps d’antenne (en minutes) des partis politiques du 2 au 13 mai 2022 (période officielle de campagne des élections législatives) :

La France insoumise : 1 113 minutes

Parti Socialiste : 1 039 minutes

Renaissance : 567 minutes

Rassemblement National : 459 minutes

Les Républicains : 338 minutes

Parti communiste Français : 194 minutes

Reconquête : 189 minutes

Europe-Écologie-Les-Verts : 176 minutes

Mouvement démocrate : 82 minutes

Horizons : 33 minutes

À l’heure où Reporter sans Frontière saisit le conseil d’état et intègre à ses frontières une nouvelle délégation, celle de police de la pensée. Le secrétaire général de l’ONG Christophe Deloire se fait militant de la censure et réclame la publication du positionnement politique des journalistes, chroniqueurs et intervenants des chaînes du groupe Canal +. Il reproche à ces antennes une absence de pluralité et de représentation des différents courants politiques.

Le conseil d’état a ce mardi ordonné à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de vérifier dans un délai de six mois si la chaîne Cnews remplit ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information. Pour ce faire, le régulateur ne se limitera pas uniquement au décompte du temps de parole des responsables politiques, mais étendra son observation à tous les intervenants de la chaîne.

Si les médias doivent garantir le pluralisme, les partis politiques en sont également garants, ceux qui accusent leur absence sur les antennes de CNEWS et C8 sont les mêmes qui annoncent des opérations de boycott en opposition à la « ligne éditoriale de ces chaînes ».

Le parti Europe-Écologie-Les-Verts a annoncé que ses représentants ne viendraient plus dans les émissions de Cyril Hanouna. Son de cloche identique du côté de CNEWS où Jean-Luc Mélenchon refuse toute invitation.