Taïwan : La Chine dénonce une « ingérence américaine »

Une délégation de cinq parlementaires américains en visite sur l’île de Taïwan, a provoqué la colère de Pékin qui dénonce « une ingérence dans ses affaires intérieures ». La délégation portée par le républicain Mike Gallagher a rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le vice-président Lai Ching-te, vainqueur de l’élection présidentielle du mois dernier et qui prendra ses fonctions en mai.

« La Chine s’est toujours fermement opposée à toute forme d’échanges officiels entre les Etats-Unis et les autorités de Taïwan », a réagi lors d’un point presse Mao Ning, une porte-parole du de la diplomatie chinoise. Il a ensuite ajouté, « Nous exhortons les Etats-Unis à reconnaître l’extrême complexité et sensibilité de la question de Taïwan » et « à cesser d’envoyer des messages (de soutien) aux forces militant pour l’indépendance de Taïwan ».

La Chine estime que Taïwan est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Mike Gallagher a lui affirmé au nom du Congrès américain « un soutien croissant et extrêmement fort à Taïwan ».

Depuis l’arrivée au pouvoir en 2016 de l’indépendantiste taïwanais Tsai Ing-wen, les relations entre Pékin et Taipei se sont tendues. L’élection il y a quelques semaines de son successeur Lai Ching-te, également indépendantiste, n’a rien arrangé.