Steve Harwell, chanteur de Smash Mouth, est décédé

Steve Harwell, le chanteur et leader du groupe de rock américain Smash Mouth, est décédé le lundi 4 septembre 2023 à l’âge de 56 ans. La cause de sa mort n’a pas été officiellement communiquée, mais son manager a déclaré qu’il était en soins palliatifs depuis plusieurs jours.

Harwell a cofondé Smash Mouth en 1994 avec le guitariste Greg Camp, le bassiste Paul De Lisle et le batteur Kevin Coleman. Le groupe a connu un succès international au milieu des années 1990 avec des singles tels que “Walkin’ on the Sun”, “All Star” et “I’m a Believer”. Ces chansons ont été utilisées dans des films populaires tels que “Shrek” et “Mulan”.

Harwell était le chanteur principal de Smash Mouth et était connu pour son énergie et sa présence sur scène. Il était également un compositeur prolifique, ayant écrit ou co-écrit la plupart des chansons du groupe.

En 2021, Harwell a annoncé qu’il quittait Smash Mouth pour se concentrer sur sa santé. Il avait été diagnostiqué avec une maladie cardiaque en 2013 et luttait également contre l’alcoolisme.

La mort de Harwell a été un choc pour ses fans et ses amis. Il était une figure bien-aimée de la scène rock et sa musique a marqué l’enfance de plusieurs générations.

En plus de son travail avec Smash Mouth, Harwell a également fait des apparitions dans des films et des émissions de télévision, tels que “The Drew Carey Show” et “Sabrina, l’apprentie sorcière”. Il a également sorti un album solo en 2005.

Harwell laisse dans le deuil sa femme et ses deux enfants.

Steve Harwell était un musicien talentueux et une personnalité attachante. Il laisse derrière lui un héritage musical qui continuera de toucher les gens pendant de nombreuses années.

Ses fans se souviendront de lui pour son énergie et sa passion sur scène, ainsi que pour ses chansons mémorables. Il était un véritable artiste qui a touché la vie de tant de gens.

Sa mort est une grande perte pour la musique et pour le monde du spectacle. Il sera regretté par tous ceux qui l’ont connu et l’ont aimé.

Les hommages à Steve Harwell se multiplient depuis l’annonce de sa mort. De nombreux artistes et personnalités ont salué sa mémoire et son talent.

Le groupe Weezer a tweeté : “Steve Harwell était un vrai original. Il était un grand chanteur et une personnalité attachante. Nous sommes attristés par sa mort.”

La chanteuse Katy Perry a déclaré : “Steve Harwell était une légende de la pop. Ses chansons ont marqué mon enfance et continueront de me faire vibrer pour toujours. Mes condoléances à sa famille et ses amis.”

Le réalisateur Rob Schneider a écrit :

Steve Harwell était un homme bon et un artiste talentueux. Il va nous manquer.

La mort de Steve Harwell est une grande perte pour la musique. Il était un artiste unique en son genre qui a touché la vie de tant de gens. Sa musique continuera de vivre pour toujours.