Stéphane Guy rejoint la chaîne L’Équipe pour l’Euro 2024 et les JO

Stéphane Guy, ancien commentateur de Canal+, entame une nouvelle étape de sa carrière en rejoignant La chaîne L’Équipe. Après avoir été intégré au groupe Altice en 2021, il est désormais prêt à se lancer dans de nouvelles aventures à partir de juin 2024. Cette information, a été révélée par le quotidien « L’Équipe ».

Un nouveau chapitre à L’Equipe

À partir de juin 2024, Stéphane Guy interviendra en tant que chroniqueur dans diverses émissions de La chaîne L’Équipe, notamment « L’Équipe du soir », orchestrée par Olivier Ménard. Il aura l’occasion de partager son expertise et ses analyses pointues lors de l’Euro 2024 de football, qui débutera le 14 juin, puis lors des Jeux olympiques de Paris 2024, se déroulant du 26 juillet au 11 août.

Depuis 2021, Stéphane Guy a été un visage familier des commentaires de la Ligue des champions sur RMC Sport. Employé en freelance par la chaîne, il ne pouvait plus continuer dans ce rôle avec la fin de la saison 2023-2024, car Altice a perdu les droits de diffusion de la prestigieuse compétition européenne au profit de Canal+. En conséquence, l’intégralité des droits de diffusion de la Ligue des champions sera détenue par Canal+ dès la rentrée prochaine.

Outre ses fonctions sur RMC Sport, Stéphane Guy a également commenté des matchs diffusés sur RMC Découverte. Un exemple notable est son intervention lors du barrage de l’Europa League entre le Stade rennais et le Milan AC, aux côtés d’Éric Di Meco, le 22 février dernier. Ce match avait rassemblé 458 000 téléspectateurs, représentant 2,5 % de l’audience totale ce soir-là, selon les données de Médiamétrie.

Le départ de Stéphane Guy de Canal+ en décembre 2020 avait fait grand bruit. Il avait été licencié après avoir exprimé son soutien à l’antenne à Sébastien Thoen, autre figure de Canal+, lui-même licencié pour une parodie jugée inappropriée par la direction de la chaîne. Cet événement marquant avait conduit Stéphane Guy à rejoindre le groupe Altice, où il a poursuivi sa carrière jusqu’à aujourd’hui.

Dernière apparition sur RMC

Avant de débuter ses nouvelles fonctions chez La chaîne L’Équipe, Stéphane Guy fera une ultime apparition dans « L’After Foot » de RMC durant la semaine du 3 juin 2024. Cette émission marquera la fin de son aventure chez Altice et le début d’un nouveau chapitre riche en défis et en opportunités sur La chaîne L’Équipe, où il apportera son expertise et son enthousiasme à un public toujours passionné par le sport.

La première mission de taille de Stéphane Guy sera de couvrir deux des événements sportifs les plus attendus de l’année 2024, l’Euro de football et les Jeux olympiques de Paris. Les amateurs de sport pourront ainsi retrouver l’un des commentateurs les plus emblématiques du paysage audiovisuel français dans de nouvelles aventures passionnantes.