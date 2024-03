Stéphane Bern élu dans sa commune

L’animateur de radio et de télévision Stéphane Bern, candidat aux élections municipales partielles dans le village de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), où il possède l’ancien collège royal et militaire depuis restauré et transformé en musée a été élu ce dimanche conseiller municipal.

Trois candidats étaient en lice ce dimanche pour trois sièges à pourvoir, afin de compléter le conseil municipal dans cette commune du Perche d’un peu moins de mille d’habitants, à la suite de la démission du maire Victor Provôt en début d’année.

Stéphane Bern, 60 ans, a obtenu 97,3 % des suffrages exprimés, avec une participation qui s’élève à 45,3 %

L’élection du maire doit avoir lieu cette semaine en conseil municipal. L’ancien premier adjoint et maire par intérim, François Dordoigne, candidat au poste de maire, devrait être élu.

Dans une vidéo diffusée sur le site du journal L’Écho Républicain, Stéphane Bern a déclaré vouloir « continuer à défendre le patrimoine de la commune » et mettre sa « notoriété » ainsi que son « savoir-faire, peut-être, au service » . de la collectivité ». Stéphane Bern a par le passé été conseiller municipal du 9e arrondissement de Paris de 1999 à 2001.