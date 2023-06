Star Academy Stanislas, figure emblématique de la dixième saison, a partagé une nouvelle excitante. Stanislas de Star Academy révèle la sortie imminente de son premier single. Découvrez les détails.

Retour sur le parcours de Stanislas, la star montante de la Star Academy

Neuf mois après sa participation à la célèbre émission, Stanislas de Star Academy est prêt à briller de mille feux dans le monde de la musique. Bien qu’il n’ait pas remporté le prix, sa détermination et son talent l’ont propulsé sur le devant de la scène.

La dixième saison de la Star Academy, diffusée sur TF1, a marqué le retour gagnant du télécrochet culte après dix ans d’absence. Attirant en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs en prime (hors demi-finale et finale), l’émission a été un véritable succès. Face à ce « bilan exceptionnel », une onzième saison a déjà été planifiée. Cependant, la dixième saison n’a duré que six semaines, à cause de la Coupe du Monde au Qatar.

Star Academy Stanislas en plein spectacle, interprétant une chanson en direct dans l’émission Stanislas de Star Academy en France

Stanislas de Star Academy : L’annonce qui fait vibrer les fans

Malgré la victoire d’Anisha lors de cette saison de la Star Academy, Stanislas n’a pas été laissé pour compte. Comme d’autres candidats déçus, il a profité de l’opportunité pour travailler dur et préparer son avenir. Louis a signé un contrat avec Sony Music France et Columbia France, tandis que Léa et Tiana ont rejoint Indifférence Prod, la maison de production de Slimane et Vitaa.

Mercredi 7 juin 2023, Stanislas a surpris ses fans avec une grande annonce sur Instagram. « Ma funky family, c’est OFFICIEL mon single sortira le 30 juin à 00h01 ! C’est enfin réel ! » a-t-il déclaré, déclenchant une vague d’excitation parmi ses followers. Le clip du single, filmé à la fin du tournage, sortira simultanément avec le titre.

Stanislas a taquiné ses fans avec des bribes et des aperçus de son prochain single sur les médias sociaux, les laissant impatients d’en savoir plus. L’impatience est palpable et ses fans attendent avec impatience la sortie du titre complet. Le 30 juin est inscrit sur les calendriers, les fans comptant les jours jusqu’à ce qu’ils puissent enfin se plonger dans la création musicale de Stanislas.

De ses performances captivantes sur la scène de la Star Academy à son dévouement et son travail acharné en dehors du spectacle, Stanislas a prouvé qu’il était un artiste à suivre. Avec la sortie de son single, il est prêt à se faire une place dans l’industrie musicale et à captiver le public avec son style et son talent uniques.

Le compte à rebours est lancé : Le single de Stanislas de Star Academy bientôt disponible

Les fans de Stanislas de Star Academy sont impatients de découvrir son travail. Les commentaires positifs n’ont pas tardé à affluer, témoignant de l’anticipation croissante pour la sortie du single. « Ça va être long jusqu’au 30. Trop hâte », « Top !!! J’ai hâte de découvrir ça », « Trop fière de toi !! trop hâte de découvrir ce son, voir le clip et voir tout le travail que tu as fourni » sont quelques-unes des réactions qui ont suivi son annonce. Rendez-vous est donc pris pour le 30 juin prochain.

À l’approche de la date de sortie, l’excitation et les spéculations autour du single de Stanislas ne cessent de croître. Les fans de Stanislas sont impatients de découvrir le son et l’ambiance de la chanson. Les spéculations sur le clip vidéo vont également bon train, les fans imaginant avec impatience les images qui accompagneront ce titre très attendu.

La capacité de Stanislas à susciter une telle excitation et un tel engagement parmi ses fans en dit long sur son talent artistique et sur le lien qu’il a tissé avec son public. La sortie de l’album étant imminente, le compte à rebours est lancé pour que Stanislas marque la scène musicale de son empreinte et présente son talent au monde entier.

Le parcours de Stanislas, depuis sa participation à la dixième saison de la Star Academy jusqu’à la sortie prochaine de son single, illustre le pouvoir de l’émission en tant que plateforme de lancement de carrières musicales. Bien qu’il n’ait pas remporté le concours, Stanislas a utilisé cette expérience comme un tremplin pour son propre parcours artistique.

L’annonce de son prochain single a suscité un immense intérêt et une grande impatience parmi ses fans, qui attendent avec impatience sa sortie le 30 juin. Avec son talent, sa détermination et son nombre croissant de fans, Stanislas est prêt à faire des vagues dans l’industrie musicale et à se frayer un chemin vers le succès.