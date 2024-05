Sophie Marceau, Mireille Mathieu, Nasser Al-Khelaifi, Bernard Arnault… ces personnalités qui ont dîné avec le président chinois Xi Jimping

Lundi soir, l’Élysée a revêtu ses plus beaux atours pour accueillir le président chinois Xi Jinping et son épouse, Peng Liyuan, lors d’un somptueux dîner d’État. Cette visite officielle de deux jours en France a été marquée par un événement prestigieux où le monde de la culture, de la politique et des affaires s’est donné rendez-vous pour célébrer les relations entre la France et la Chine.

Parmi les invités de marque qui ont foulé le tapis rouge du Faubourg Saint-Honoré, les stars du cinéma français et international ont brillé de mille feux. Sophie Marceau, icône du cinéma français, était accompagnée de la célèbre actrice chinoise Gong Li, ainsi que de la talentueuse Salma Hayek. Le réalisateur et producteur français Luc Besson a également été aperçu parmi les convives, ajoutant une touche d’éclat à cette soirée.

Côté musique, la voix envoûtante de Mireille Mathieu et les mélodies électroniques de Jean-Michel Jarre ont enchanté les convives, apportant une ambiance unique à ce dîner d’exception.

Le glamour était également au rendez-vous avec la présence du couple Salma Hayek et François-Henri Pinault, qui ont ajouté une touche mexicano-bretonne à l’événement. Les personnalités du monde des affaires, Delphine et Bernard Arnault, étaient également présentes pour partager ce moment de convivialité et d’échange.

Sophie Marceau a fait une entrée remarquée, tandis que Luc Besson semblait être absorbé par la magie de la soirée. Le monde du sport n’était pas en reste, avec la présence de Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaifi, venus discuter des droits de la Ligue 1 et de la demi-finale de la Ligue des champions PSG-Dortmund.

Enfin, l’ancien ministre de la Culture, Jack Lang, accompagné de son épouse Monique Buczynski, a apporté une touche d’élégance supplémentaire à ce dîner de gala mémorable.

Cette rencontre entre les sommités françaises et chinoises témoigne de l’importance des échanges culturels et diplomatiques entre les deux pays, soulignant leur engagement commun à renforcer leurs liens d’amitié et de coopération.