Sonia Mabrouk annonce sa grossesse en direct sur CNEWS

Sonia Mabrouk, figure incontournable de CNews, a réservé une surprise de taille à ses téléspectateurs ce jeudi 9 mai. En direct à la fin de son émission quotidienne « Midi News », elle a annoncé qu’elle prenait un congé maternité. Cette nouvelle, à la fois inattendue et joyeuse, a été accueillie avec émotion par son équipe et les fidèles de la chaîne.

Sonia Mabrouk annonce un heureux événement et donne rendez-vous aux téléspectateurs dans quelques mois, dans #MidiNews pic.twitter.com/1ibAT0EjcS — CNEWS (@CNEWS) May 9, 2024

Il y a un an, Sonia Mabrouk avait été photographiée en compagnie du chanteur Pascal Obispo par « Paris Match », suscitant l’intérêt du public pour leur relation discrète. Cependant, l’actualité ne confirme pas si cette idylle perdure. De plus, aucune information confirmée n’indique que Pascal Obispo est le père de l’enfant attendu par Sonia Mabrouk.

À l’âge de 46 ans, Sonia Mabrouk s’apprête ainsi à vivre pour la première fois l’expérience merveilleuse de la maternité. En partageant cet événement intime avec son public, elle a manifesté sa gratitude envers les téléspectateurs pour leur fidélité et leur soutien constants. Cette pause bien méritée la tiendra éloignée des studios de télévision et de radio pendant un certain temps. Cependant, elle a assuré à ses téléspectateurs qu’elle reviendrait bientôt, après son congé maternité, pour reprendre ses activités avec autant d’enthousiasme et de dévouement.

Pour garantir la continuité des émissions pendant son absence, la chaîne a pris des dispositions en nommant Laurence Ferrari pour la remplacer temporairement pour l’interview politique du matin diffusée simultanément sur Europe 1 et CNews. Ferrari, une personnalité bien établie sur CNews, est reconnue pour son professionnalisme et sa capacité à animer des émissions de qualité. En exprimant sa gratitude envers son amie et collègue Mabrouk, Ferrari a également partagé ses vœux de bonheur pour cette nouvelle étape de la vie de Mabrouk. L’intérim de son émission « Midi News » sera assuré par le journaliste Thierry Cabannes, déjà joker de Sonia Mabrouk le vendredi.

Merci ma @SoMabrouk 💙💙💙. Bon repos à toi avant ce merveilleux événement 🙏🏻. Devenir maman est une aventure incroyable. Reviens nous vite . Je t’embrasse 😘 https://t.co/oce0pgneGR — Laurence Ferrari (@LaurenceFerrari) May 9, 2024

Cette annonce marque un tournant significatif dans la carrière de Sonia Mabrouk, qui, en plus de son succès professionnel, entame un nouveau chapitre de sa vie personnelle. Alors que ses fans attendent avec impatience son retour, ils lui adressent également leurs meilleurs vœux pour cette période de transition et pour le bonheur à venir avec l’arrivée de son enfant.