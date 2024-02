Sondage Ifop exclusif Entrevue: Cyril Hanouna personnalité télé la plus connue des Français!

Exclusif ! Dans le tout dernier numéro d’Entrevue, en vente depuis le 8 février, nous publions un sondage Ifop Entrevue qui compare la notoriété de certaines personnalités de télé. Ce sondage, réalisé les 17 et 18 janvier 2024 auprès d’un échantillon de 1 009 personnes, représentatif de la population française, a été diffusé en marge de notre dossier consacré aux coulisses des médias et les différentes polémiques ayant touché Cyril Hanouna, » le roi du PAF qui dérange. » Ce dernier, bien qu’il réalise de très fortes audiences qui ont propulsé C8 première chaîne de la TNT en 2023, fait malgré tout l’objet de nombreuses critiques, auxquelles il a d’ailleurs répondu dans une interview exclusive qu’il nous a accordée et qui figure dans le dernier numéro.

Le résultat de ce sondage Ifop montre que Cyril Hanouna arrive en tête des personnalités télé les plus connues, puisque 86% des Français avouent savoir qui il est, à égalité avec Benjamin Castaldi (86% également), et devant Arthur (85%), Thierry Ardisson (83%), Jean-Marc Morandini (78%), Marc-Olivier Fogiel ( 76%) ou encore Yann Barthès (76%)

Ces résultats prouvent que malgré ses détracteurs, l’influence de Cyril Hanouna est très forte, qu’on l’aime ou non. À l’inverse, il est intéressant de noter que certaines personnalités telles que Booba, qui fait régulièrement de très gros buzz sur les réseaux sociaux, est un inconnu pour 44% des Français…

Ce sondage ayant également pour but de comparer la notoriété de Cyril Hanouna avec celle de ses principaux détracteurs, nous avons publié une liste de duels. Un constat s’impose : Hanouna a la plus forte notoriété parmi tous ses « ennemis ». Il dépasse tout le monde, dont tous les animateurs du groupe TF1 et de France Télévisions, des chaînes historiques qui sont pourtant plus puissantes que C8. Arthur et Ardisson, des animateurs stars, sont devancés. Camille Combal, qui bénéficie de l’immense promo de TF1, est battu. Booba, très puissant sur les réseaux sociaux, est écrasé. Bertrand Chameroy et Tristan Waleckx, de Complément d’enquête, arrivent eux très loin derrière en termes de notoriété…

Vous voulez en savoir plus sur ce sondage Ifop Entrevue ? Découvrez-le vite dans le tout nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente !