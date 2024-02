SNCF : conséquences de la grève de ce week-end

Non réservable, complet, supprimé… Ce sont les mots qui apparaissent en lieu et place du bouton « réserver » sur les applications d’achat de billets de train. Ces suppressions de trains sont justifiées par un mouvement social à l’initiative d’un collectif de contrôleurs SNCF. Sur les près de 8000 contrôleurs que compte l’hexagone, c’est 4000 à 5000 agents qui prennent part ce week-end à cette initiative.

Parmi les revendications de ces cheminots, il y a la rémunération, le manque d’effectifs ainsi que « la pénibilité et la fin de carrière ». Comme pour toute grève, un préavis a été envoyé en milieu de semaine, plaçant le sujet au cœur de l’actualité. Un échange devenu viral entre Pascal Praud et un contrôleur gréviste, sur Europe 1, a fait le tour de la toile. Interrogé sur sa rémunération, la réponse de l’agent SNCF a suscité chez Pascal Praud une réaction d’étonnement : « Vous faites la grève avec 38000€ par an à 23 ans ?! »

Grève SNCF : "Vous faites la grève avec 38000€ par an à 23 ans ?!" @PascalPraud répond à Martin, contrôleur SNCF à Paris #PascalPraudEtVous sur #Europe1 pic.twitter.com/1B1cBL4rfo — Europe 1 (@Europe1) February 13, 2024

Le mouvement social de ce week-end marqué par le début des vacances de la zone A, réduit de moitié les Intercités ainsi que lignes TGV Inoui et Ouigo. La ligne Paris-Bordeaux est particulièrement impacté, les vacances d’hiver au ski sont compromises… Notifiés dès mercredi par SMS par la SNCF, les voyageurs impactés ont pu anticiper ces chamboulements et s’organiser avec des solutions alternatives de déplacement.

« Le réseau routier est en conséquence fortement impacté, les perturbations causées par la grève compliquent la circulation sur l’ensemble du réseau routier français ce week-end », prévient Bison futé.

Les 150 000 usagers du transport ferroviaire bloqués à quai « seront remboursés à 100% » assure SNCF voyageurs.