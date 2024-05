Slimane en lice pour l’Eurovision 2024 : Une stratégie bien orchestrée

L’excitation monte alors que l’édition 2024 de l’Eurovision se profile à l’horizon, et la France est déterminée à se démarquer avec son candidat, Slimane. Révélé au grand public par sa victoire dans la cinquième saison de The Voice en 2016, le chanteur de 34 ans s’apprête à conquérir l’Europe avec sa ballade poignante, « Mon amour ».

Depuis plusieurs mois, la délégation française a opté pour une stratégie audacieuse en dévoilant précocement son choix. Cette décision stratégique fait suite à la performance en demi-teinte de La Zarra lors de l’édition précédente, combinée à plusieurs polémiques. En novembre, l’annonce officielle a été faite : Slimane représentera la France à l’Eurovision, s’inspirant du succès de la Suède avec Loreen en 2012.

Depuis lors, Slimane n’a ménagé aucun effort pour séduire le public européen. Sa chanson « Mon amour » a rapidement conquis les plateformes de streaming, cumulant près de 23 millions d’écoutes sur Spotify. Même Loreen, double gagnante de l’Eurovision, a exprimé son admiration pour la puissance vocale de l’artiste lors d’une rencontre aux NRJ Music Awards.

La préparation de Slimane ne se limite pas seulement à sa performance vocale, mais s’étend également à la scénographie. Ses prestations lors des « pre-parties » à travers l’Europe ont été remarquées pour leur créativité et leur émotion. Une prise de risque particulièrement applaudie a eu lieu lors de sa prestation en Croatie, où il a chanté le refrain a cappella, démontrant ainsi sa polyvalence artistique.

Dans ce paysage musical éclectique, d’autres concurrents se distinguent également. En Suisse, Nemo propose un mélange audacieux de rap, pop, électro et airs d’opéra avec « The Code », tandis que l’Italie mise sur Angelina Mango et sa chanson « La noia » aux sonorités latines.

Malgré une concurrence féroce, Slimane reste un sérieux prétendant à la victoire. Sa voix puissante, sa mise en scène émouvante et sa popularité croissante font de lui un candidat à surveiller de près. L’Europe attend avec impatience de découvrir qui remportera l’Eurovision 2024, et samedi soir à Malmö, toutes les attentions seront tournées vers la scène pour savoir si Slimane parviendra à décrocher la première place et à ramener la victoire en France.