Sharon Stone en couverture du nouveau numéro d’Entrevue !

Alors que le Festival de Cannes approche à grands pas, puisqu’il se déroulera du mardi 14 au samedi 25 mai, la rédaction d’Entrevue publie un numéro exceptionnel consacré au cinéma.

Au sommaire ce mois-ci, des interviews exclusives et exceptionnelles :

+ Sharon Stone en couverture. L’actrice, icône mondiale du cinéma et emblème du Festival de Cannes, se livre sur sa vie : « J’étais super fauchée et très endettées, puis en 30 jours, je suis devenue riche ! »

+ Greta Gerwig : interview avec la présidente du jury du Festival de Cannes, qui nous parle de son film Barbie : « Enfant, ma mère ne voulait pas que je joue avec Barbie ! Je devais me contenter des poupées usagées que me donnaient mes copines. »

+ Claude Lelouch : monument du cinéma français et Palme d’or à Cannes en 1966, le cinéaste se confie pour Entrevue : « Cannes m’a donné mes meilleurs et mes pires souvenirs. C’est là que je suis né, avec la Palme d’or… »

+ Cillian Murphy : Oscar 2024 du meilleur acteur pour son rôle dans Oppenheimer, l’acteur irlandais est LA star du moment : « L’audition de mon première rôle, je l’ai préparée alors que je faisais du stop et du camping en France. On m’a envoyé le scénario dans ma tente. »

+ Michael Douglas, Palme d’or d’honneur lors du dernier Festival de Cannes : « Basic Instinct est le genre de film qui ne pourrait pas voir le jour aujourd’hui sans une armée de coordinateurs d’intimité. »

+ Gary Oldman, à l’affiche dans Parthenope, en compétition cette année à Cannes : « Ma mère a attendu que je gagne un Oscar pour mourir. Sa mission était accomplie. »

+ Adam Driver, à l’affiche de Magalopolis, le dernier film de Francis Ford Coppola en compétition à Cannes : « Dans le milieu du cinéma, beaucoup de gens ont un salaire un mois, et puis le mois d’après, plus rien. »

+ Adriana Karembeu : fidèle du Festival de Cannes, la mannequin se livre dans son autobiographie bouleversante : « Je n’ai plus 20 ans, donc la beauté que j’avais avant commence à partir… Mais je suis libre. La vieillesse ne m’emprisonne pas. »

+ Jean-Pierre Castaldi : actif depuis 60 ans, il nous parle du milieu du cinéma et du Festival de Cannes: « Aujourd’hui, on ne voit plus d’acteurs soulever les foules comme le faisait Alain Delon. »

+ Vladimir Cosma : entretien avec l’un des plus grands compositeurs de musiques de film du cinéma français : « Quand j’ai commencé, je n’étais pas pris très au sérieux. Personne n’imaginait que mes musiques deviendraient des classiques. »

Également au sommaire ce mois-ci, retrouvez les interviews exceptionnelles de Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis et tenant du titre à Roland-Garros, Redouane Bougheraba, humoriste star du moment, Éric Naulleau, Jordan De Luxe, Nelson Monfort, Matthias Dandois, Rima Hassan, Nicolas Dupont-Aignan…

Le nouveau numéro d’Entrevue est disponible, en vente partout en France