Shanna Kress et Jonathan Matijas traversent une période difficile en tant que jeunes parents. Après avoir surmonté des problèmes de couple, ils ont été contraints de se séparer temporairement pour des raisons de santé.

Shanna Kress et Jonathan Matijas : l’amour plus fort que la distance

Le couple avait accueilli leur fils Loüka à la fin de l’année 2022, après une grossesse éprouvante pour la jeune maman. Mais le lundi 27 mars, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé dans une vidéo YouTube que leur relation était en difficulté.

Shanna Kress avait déclaré :

“Comme vous l’avez compris, on est au bout du rouleau, on travaille trop, on est fatigués, notre couple est en péril clairement, parce qu’on n’arrive pas à se retrouver. (…) On n’arrive pas à avoir du temps pour nous, on donne tout notre temps à notre fils et notre travail. Il y a beaucoup d’amour entre nous, mais il n’y a plus cette complicité d’avant”.

Dans le but de se concentrer sur leur vie amoureuse, la jeune mère avait choisi de “se déconnecter” des réseaux sociaux.

La situation s’est aggravée lorsque Jonathan a été hospitalisé pour des problèmes de santé. Shanna a partagé une photo d’elle-même en larmes sur Instagram avec la légende :

“Je suis en train de pleurer, je suis épuisée, je suis seule à la maison avec mon bébé, j’ai peur pour mon mari à l’hôpital, je suis épuisée de tout gérer seule. J’ai besoin d’une pause”.

Jonathan est maintenant en convalescence, mais le couple doit faire face à de nombreux défis pour retrouver l’équilibre dans leur relation.

Malgré ces difficultés, Shanna et Jonathan ont reçu un soutien massif de leurs fans sur les réseaux sociaux. Ils ont également été félicités pour leur honnêteté et leur vulnérabilité en partageant leur histoire.

Le vendredi 31 mars 2023, Jonathan Matijas et Shanna Kress ont enfin réussi à se retrouver après plusieurs jours de séparation pour raisons de santé. La jeune maman a partagé une photo sur Instagram où elle pose dans les bras du père de leur fils Loüka. Elle a expliqué qu’elle ressentait un grand soulagement et une joie intense de les retrouver enfin réunis, après une période difficile. Elle a envoyé par ailleurs un message d’espoir et d’encouragement aux autres jeunes parents.

Les deux jeunes parents espèrent maintenant pouvoir se concentrer sur leur famille et sur leur amour l’un pour l’autre pour surmonter ces épreuves difficiles.

Shanna Kress et sa grossesse difficile

Shanna Kress et Jonathan Matijas forment un couple qui a fait parler de lui dans le monde de la télé-réalité. Leur histoire d’amour avait commencé pendant le premier confinement à distance. Ils communiquaient tous les jours ensemble, Shanna à Miami et Jonathan en France. Depuis, ils ont décidé de construire leur vie ensemble et ont multiplié les projets professionnels.

Photo du compte Instagram de Shanna Kress avec Jonathan Matijas.

Le couple s’est rapidement affiché ensemble sur les réseaux sociaux, partageant leur quotidien avec leurs fans. Ils ont décidé de franchir une étape importante en emménageant ensemble.

Shanna Kress a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte de jumeaux. Elle a révélé avoir subi plusieurs fausses couches par le passé et avoir été suivie médicalement pour cette grossesse. Malheureusement, lors d’un examen de routine, les médecins ont découvert que l’un de ses bébés était porteur de trisomie 21. Après une longue réflexion, le couple a décidé d’interrompre la grossesse de ce bébé.

Malgré les épreuves qu’ils ont traversées, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont réussi à maintenir leur couple à flot. Ils continuent de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux.