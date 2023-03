Selena Gomez a récemment pris la défense de Hailey Bieber, l’épouse de son ex Justin Bieber, qui subit une vague de haine et de critiques sur les réseaux sociaux. La chanteuse a déclaré qu’elle avait été contactée par Hailey Bieber, qui avait confié recevoir des messages odieux et des menaces de mort en ligne. Selena Gomez a alors lancé un appel au calme à ses fans et a exprimé son désir de voir toutes ces querelles en ligne cesser.

Hailey Bieber menacée de mort par les fans de Selena Gomez.

Depuis un certain temps, il y a une guerre entre les fans de Hailey Bieber et de Selena Gomez. Les deux parties ne cessent de se comparer et de se critiquer mutuellement sur les réseaux sociaux. Cette rivalité s’est notamment intensifiée après le mariage de Justin Bieber avec Hailey en 2019, ce qui a poussé les fans de Selena à s’attaquer régulièrement à la jeune mariée. Les moindres faits et gestes de chacune des femmes sont scrutés et comparés, alimentant ainsi cette guerre virtuelle entre les deux camps.

La rivalité entre les fans de Selena Gomez et ceux de Hailey Bieber est devenue de plus en plus importante ces derniers temps. Les Selenators ont vivement critiqué la jeune mariée, qui est souvent prise à partie sur la Toile par les admirateurs de l’ancienne star de Disney Channel. Malgré un appel à la fin des hostilités lancé par Hailey Bieber l’année dernière, les fans de Selena Gomez ont continué à s’attaquer à elle, notamment en la traitant de manière odieuse en ligne.

Selena Gomez a avoué :

“Hailey Bieber m’a contactée et m’a fait savoir qu’elle avait reçu des menaces de mort et de nombreux messages de haine.”

Selena Gomez a donc décidé de prendre les choses en main et a appelé à la fin de cette rivalité en ligne. Elle a déclaré que personne ne devrait subir la haine ou l’intimidation, et a rappelé qu’elle avait toujours prôné la gentillesse.

Selena Gomez a déclaré :

“Ce n’est pas ce que je défends. Personne ne devrait avoir à subir la haine ou l’intimidation. J’ai toujours prôné la gentillesse et je veux vraiment que tout cela s’arrête.”

Malheureusement, malgré ses efforts, certains fans continuent de s’attaquer à Hailey Bieber et de la harceler en ligne.

Il est important de rappeler que cette rivalité en ligne n’a aucun fondement réel. Bien que Selena Gomez et Justin Bieber aient vécu une relation passionnée et médiatisée pendant six ans, de 2010 à 2018, ils ont tous les deux tourné la page depuis longtemps. Hailey Bieber est maintenant la femme de Justin Bieber, et il est temps de la respecter en tant que telle.

Le couple Selena Gomez et Justin Bieber

Selena Gomez et Justin Bieber ont été l’un des couples les plus médiatisés de l’industrie de la musique pendant plusieurs années, de 2010 à 2018, et ont suscité l’enthousiasme de nombreux fans à travers le monde. Leur relation tumultueuse a été marquée par de nombreux hauts et bas, y compris des ruptures et des réconciliations, qui ont été largement couverts par les médias.

Photo de Selena Gomez et Justin en 2010

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2009, lorsque Selena Gomez a assisté à une soirée organisée par Justin Bieber, qui était alors une star montante de la musique. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2010 et ont été officiellement présentés au public lors de la Vanity Fair Oscar Party en février de cette année-là.

Au cours des années suivantes, Selena Gomez et Justin Bieber ont été souvent aperçus ensemble lors d’événements publics et ont publié des photos d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Leur relation a également été marquée par des rumeurs de tromperie et des conflits avec des fans et d’autres célébrités.

En 2018, Selena Gomez et Justin Bieber ont mis fin à leur relation une fois de plus, citant des différences irréconciliables. Depuis lors, Justin Bieber a épousé Hailey Baldwin (maintenant Hailey Bieber) en 2019, tandis que Selena Gomez a été liée à plusieurs autres personnes, mais n’a pas confirmé publiquement de relation amoureuse.

Bien que leur relation ait pris fin il y a quelques années, les fans continuent de s’intéresser à Selena Gomez et Justin Bieber, et les médias continuent de les suivre dans leur vie privée et leur carrière.