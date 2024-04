Secret story fait son retour le 23 avril avec une nouvelle formule

Après une longue attente, les fans peuvent enfin se réjouir : Secret Story est de retour sur TF1 pour une douzième saison très attendue. L’annonce tant espérée a été faite lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce mercredi 3 avril à Paris, révélant ainsi les détails croustillants de cette édition 2024.

Le célèbre animateur Christophe Beaugrand reprend les commandes de l’émission pour la quatrième saison consécutive, déclarant son affection particulière pour ce programme lors de la conférence de presse.

La saison 12 de Secret Story débutera le mardi 23 avril à partir de 23h30, juste après Koh-Lanta, Les chasseurs d’immunité. Les fans auront droit à une soirée marathon, suivie d’une émission spéciale permettant de découvrir les premiers pas des candidats jusqu’aux premières heures du matin. Par la suite, la quotidienne sera diffusée tous les jours, y compris le samedi, à 17h30 sur TF1 et à 19h05 sur TFX. La soirée du vendredi sera cruciale, adieu les traditionnels primes pour laisser place à une quotidienne avec du public mais surtout avec l’élimination d’un candidat, suivie d’une émission spéciale sur TF1+ avec Christophe Beaugrand.

La production a reçu plus de 22 000 candidatures, mais elle a également organisé un casting sauvage pour dénicher des profils et des secrets uniques. Le nombre de candidats et leurs secrets restent confidentiels. La Maison des secrets, située cette fois à Poissy, offrira un terrain de jeu de 1000 m² aux candidats, avec une piscine et un dispositif de soixante-treize caméras pour capturer chaque moment. Une “game area” inspirée de Squid Game et Les Cinquante promet des défis inédits.

Le grand gagnant de cette saison 12 remportera non seulement sa cagnotte personnelle, mais également un chèque de 100 000 euros, décerné par les téléspectateurs.

La saison précédente avait couronné Noré Abdelali, qui avait empoché la somme de 116 866 euros en décembre 2017.

Avec ces informations, les fans peuvent déjà se préparer à plonger dans une nouvelle saison riche en suspense, en révélations et en rebondissements, confirmant ainsi la place spéciale de Secret Story dans le paysage audiovisuel français.