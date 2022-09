SCOOP – Entrevue s’est procuré une vidéo inédite du mariage de Jean-Luc Delarue. Découvrez les mots terribles qu’il a tenus sur sa famille lors de la cérémonie…

Il y a 10 ans, le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue décédait d’un cancer de l’estomac et du péritoine, à seulement 48 ans. À cette occasion, C8 diffusait jeudi soir un reportage sur le roi de la télé. Lors de ce documentaire, le père de l’animateur, Jean-Claude Delarue, a évoqué avec tristesse le mariage de son fils avec Anissa Khelifi, en mai 2012. En exclusivité, Entrevue s’est procuré une vidéo inédite de ce mariage, au cours duquel Jean-Luc Delarue s’en est pris violemment à son éducation…

C’est un reportage qui a beaucoup fait réagir. Jeudi soir, sur C8, lors du documentaire consacré à Jean-Luc Delarue, Jean-Claude Delarue, le père de l’animateur, a tenu des mots très durs sur le mariage de son fils, dont il ne garde pas un bon souvenir. Ce dernier s’est en effet étonné d’avoir été le seul des quatre parents des deux mariés à avoir été présent lors de la cérémonie. Jean-Claude Delarue a par ailleurs affirmé que son fils était très affaibli ce jour-là, voire même manipulé, regrettant de ne pas avoir empêché un mariage qui, selon lui, n’aurait pas dû avoir lieu.

En exclusivité, Entrevue s’est procuré une vidéo du mariage, que nous ne pouvons pas diffuser pour des raisons juridiques, mais qui donne un nouvel éclairage sur l’état d’esprit dans lequel était Jean-Luc Delarue ce jour-là. Dans cette vidéo, si l’animateur paraît effectivement épuisé, il semble néanmoins suffisamment lucide pour vouloir régler ses comptes, notamment avec sa famille. Lors de son discours de mariage, et alors qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre, il a en effet envoyé un tacle sévère à l’éducation qu’il avait reçue, regrettant de ne pas avoir connu l’amour plus tôt dans sa vie et d’avoir été bridé dans sa jeunesse.

Durant la cérémonie, Jean-Luc Delarue a ainsi déclaré à ses invités : « Beaucoup d’entre vous, je le souhaite, ont connu le bonheur, mais pas moi, pas moi avant ce jour de printemps 2009, où je me suis rendu compte que j’allais peut-être avoir accès à quelque chose de précieux et de rare, quelque chose qui me semblait interdit jusque-là, à cause d’une éducation qui ne faisait ni de l’amour une priorité ni une forme de réussite. » Jean-Luc Delarue s’est ensuite adressé à sa femme, Anissa, lui déclarant : « Ce grand amour entre nous s’est construit depuis trois ans, entre toi et moi, madame Delarue. Tu n’as pas connu mes meilleures années et pourtant, tu m’as offert les miennes. Que puis-je t’offrir en retour ? T’aimer, t’aimer, t’aimer ». Pour terminer, l’animateur a conseillé à ses convives de savourer l’amour quand il se présente : « Ce soir, pendant la fête, je voudrais tous que vous ayez une petite pensée pour le grand amour. Pour se le garder précieusement en soi, pour se souvenir que rien n’est plus précieux… » Des mots à la fois touchants et terribles, puisque si Jean-Luc Delarue, à l’approche de sa mort, semblait enfin avoir découvert le vrai bonheur, il sera parti avec le regret de ne pas l’avoir connu plus tôt, exprimant jusqu’au bout sa rancœur pour l’éducation qu’il avait reçue, et qu’il n’aura jamais digérée…