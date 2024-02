SCOOP ENTREVUE – L’enfant caché de Bertrand Chameroy! La vraie raison de son départ surprise de TPMP en 2016?

Le 8 mars 2016, Bertrand Chameroy avait créé la surprise en annonçant en direct son départ de TPMP! À l’époque, le chroniqueur, lancé en 2009 par Jean-Marc Morandini puis arrivé dans la bande de Cyril Hanouna en 2012, avait confié ne plus supporter la médiatisation et avoir besoin de prendre du recul, accusant TPMP de générer « trop de pression médiatique ».

Aujourd’hui chroniqueur sur France 5 dans C à vous et animateur de Bertrand n’a pas sommeil, sur France 2, Bertrand Chameroy n’a pas dit toute la vérité sur son départ surprise de TPMP!, émission qu’il ne cesse de critiquer depuis qu’il n’en fait plus partie.

D’après nos informations exclusives, c’est un événement inattendu venu chambouler sa vie qui aurait précipité le départ de Bertrand Chameroy de C8 en 2016. Cinq mois avant qu’il ne claque la porte de TPMP!, et alors qu’il était en couple et sur le point de se marier, le chroniqueur a en effet eu un enfant en octobre 2015, un petit garçon prénommé Z., issu d’une relation adultérine avec Sabrina S., une fan du talk-show de C8. Ce qui lui a coûté son futur mariage, qui aurait dû se dérouler à Ghisoni, en Corse. Et qui a été évidemment annulé quand sa fiancée de l’époque, Marie D., une institutrice de profession a appris la nouvelle.

S’estimant piégé, Bertrand Chameroy a très mal vécu cette situation. Son départ surprise de TPMP! est donc avant tout lié à cet événement personnel, vécu comme un drame, et non forcément à la seule « pression médiatique », comme il a essayé de le faire croire publiquement…

