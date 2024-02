SCOOP – Cyril Hanouna en interview exclusive et en couverture du nouveau numéro d’Entrevue, en vente depuis le 8 février !

Le nouveau numéro d’Entrevue est en vente depuis ce jeudi 8 février, avec une grosse exclusivité ce mois-ci, puisque Cyril Hanouna nous a accordé un entretien exclusif et a accepté de poser en couverture !

Alors qu’il ne donne quasiment jamais d’interview dans la presse, le « roi du PAF », aussi puissant que décrié, s’est confié comme rarement dans nos colonnes, n’éludant aucun sujet.

Au cours de cet entretien, Cyril Hanouna est revenu sur sa popularité, un sondage Ifop exclusif Entrevue montrant qu’il arrive en tête des personnalités de télévision les plus connues, nous affirmant : « L’inconvénient d’être l’animateur le plus connu, c’est que beaucoup de gens se servent de moi pour faire du buzz. » L’animateur producteur est également revenu sur sa fierté d’avoir propulsé C8 en tête des chaînes de la TNT et sa fidélité à Vincent Bolloré.



Durant cette interview, Cyril Hanouna a également répondu sans langue de bois à nos questions sur ses détracteurs et les violentes critiques dont il fait régulièrement l’objet dans les médias et sur les réseaux sociaux, constatant : « Ce sont souvent ceux qui ne regardent pas mon émission qui me critiquent », égratignant au passage Louis Boyard, « avec sa moustache de Bar Mitzvah et ses cheveux gras » Jean-Luc Mélenchon, le « déloyal » ou encore les méthodes de Complément d’enquête sur France 2 et celles de TF1.



Au cours de notre échange, le présentateur de TPMP! s’est aussi confié sur ses chroniqueurs et ex-chroniqueurs préférés ( Gilles Verdez, Benjamin Castaldi, Matthieu Delormeau, Julien Courbet ) et ceux qui l’ont le plus déçu, Camille Combal et Bertrand Chameroy, louant au passages les mérites de Pascal Praud, animateur de CNews également décrié mais qui a, selon lui, « le plus de couilles du PAF »…



